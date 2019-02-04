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ضمان حائل النسوي يحتفل بيوم اليتيم العربي

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ضمان حائل النسوي يحتفل بيوم اليتيم العربي

ضمان حائل النسوي يحتفل بيوم اليتيم العربي
http://almnatiq.net/?p=689988
المناطق - حائل
 نظم مكتب الضمان الإجتماعي النسوي بحائل اليوم الخميس  حفلا إجتماعيا للأطفال بمناسبة  يوم اليتيم العربي بمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحفل.
حيث استهدفت الفعالية حضور الأطفال كلا من دار الحضانة الإجتماعية وأبناء وبنات مستفيدات الضمان الإجتماعي ، واشتمل الحفل على عدة فقرات منها القران الكريم  وكلمة مديره المكتب عجايب الشمري وكلمة مماثلة عن الضمان وقسم التمكين القته منيره الشمري ثم توالت الفقرات كالعاب ومسابقات للاطفال بمبادرة رائعة من مجموعة ضو  قدمت الهدايا للأطفال والأمهات  التي بثت البهجة والسرور في نفوسهم كما قدمت فقرة للبنات من مشغل انتي اجمل لتزيين الشعر والنقش وتوزيع كوبونات من المبادرين من المحلات والمطاعم والمنتجعات المساهمة ،
فيما أثنت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي بحائل عجايب الشمري على تعاون المساهمين والمشاركين على ما بذلوه من جهد مميز في عملهم الإجتماعي الإنساني النبيل
مثمنه علی متابعة ودعم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة وكذلك المساعد المدير العام لمكتب الاشراف الاجتماعي النسائي ولمدير مكتب الضمان الاجتماعي لكل ما يعزز من الانشطة والبرامج الاجتماعية المقدمة .

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