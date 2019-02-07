“حرم أمير المدينة” ترعى الحفل الختامي لأولمبياد بادر ابتكار 2019

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برعاية حرم أمير منطقة ‫المدينة المنورة، الأميرة لولوة بنت أحمد السديري، وحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مريم بنت عقيل الجهني، وحضور عدد من القيادات التعليمية من مديرات ومساعدات الإدارات والمكاتب والمشرفات والطالبات المشاركات، نظمت إدارة الموهوبات بتعليم المدينة، الحفل الختامي لأولمبياد بادرة ابتكار 2019م في جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز .

‏استُهل الحفل بالنشيد الوطني ثم كلمة مساعدة الشؤون التعليمية مريم بنت عقيل الجهني، رحبت فيها باسم مدير عام تعليم المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبد الكريم و كافة منسوبات الإدارة بسمو الأميرة والضيفات والقيادات الحاضرات , ونوهت بدعم القيادة الرشيدة للتعليم وحرصها على توفير مناخ عام يشجع الريادة والمبادرة والابتكار، تحقيقاً للتنمية الشاملة المستدامة وتحولاً نحو اقتصاد المعرفة، وشكرت مدير عام التعليم لدعمه وتحفيزه، وإدارة الموهوبات لمبادرتها وجهودها في التخطيط والتنسيق والتنفيذ والدعم.

أعقب ذلك كلمة مديرة إدارة الموهوبات سميرة الأحمدي رحبت فيها بالحاضرات، وبينت أن ‫بادرة ابتكار تأتي كمبادرة من إدارة الموهوبات بالمدينة لتهيئة طالبات المرحلة الابتدائية الواعدات بالموهبة للمشاركة في الأولمبيادات العلمية الوطنية والعالمية انسجاماً مع تطلعات الرؤية الوطنية و تحقيقاً لأهداف إدارة تعليم المدينة ممثلة بالموهوبات في دعم المشاريع الابتكارية و البحثية ذات الطابع النوعي ، وقد حظيت بدعم القيادات التعليمية بالمنطقة ممثلة بمدير عام التعليم ومساعدته للشؤون التعليمية.

تلا ذلك كلمة منسقة أولمبياد ‫بادرة ابتكار ابتهاج أبو تويمة استعرضت خلالها خطة تنفيذ الأولمبياد، وأوضحت أنه تم تسجيل 1500 طالبة في الأولمبياد إلكترونياً خضعن للتدريب منهن 1106، ووصل عدد المشاريع المشاركة إلى 850 مشروعاً علمياً ابتكارياً تمت تصفيتها ً لـ32 في التصفيات الختامية، فاز منها خمسة مشاريع بالمراكز الأولى وستة مشاريع بجوائز خاصة في أفضل تصميم هندسي، وأفضل عرض، والتحدي وأفضل مشروع بيئي، واشترك في تدريب الطالبات نخبة من المدربات و حكم مشاريعهن عدد من المحكمات المتخصصات من أكاديميات جامع طيبة و جامعة الأميلر مقرن و المشرفات و المعلمات المتميزات .

تخلل الحفل قصائد و أناشيد وطنية قدمتها طالبات الابتدائية التحفيظ الثالثة للقرآن

وأعلنت أسماء الطالبات الفائزات بالمراكز الخمس الأولى في أولمبياد بادرة ابتكار 2019 م والفائزات بالجوائز الخاصة، حيث حل في المركز الأول مشروع “بوابة اتوماتيكية للطالبة جود عدنان من ابتدائية الفصحى الأهلية ، والمركز الثاني مشروع “ماسحة النوافذ من الخارج بالطاقة الشمسية ” للطالبة مريم فلاتة من الابتدائية 55 والثالث مشروع “قفازات لغة برايل ” للطالبة سدين الميمني من الابتدائية 115 ، والمركز الرابع مشروع “قلم التعلم الذاتي للصفوف الأولية ” للطالبة تالة فريد من ابتدائية الريان الأهلية ، والخامس مشروع “السفينة الإلكترونية ” للطالبة غدي بدر الدين من الابتدائية 115 .

وجاءت جوائز الفائزات كالآتي: جائزة أفضل تصميم هندسي لمشروع “أعمدة الإنارة الصديقة ” للطالبة حنين المحمدي من الابتدائية الثانية وجائزة التمكن العلمي و ذهبت للطالبة ريتال ساب من الابتدائية 102 بمشروع “سيارتي تنقذني من الغرق ” و الطالبة أريام رامي من الابتدائية 115 بمشروع “اللاصقة الإلكترونية لمرضى القلب و الضغط ” و , جائزة أفضل عرض علمي لمشروع “جهاز الفرز الطبي الإلكتروني ” للطالبة جوري الرشيدي من الابتدائية السادسة للتحفيظ وأفضل مشروع اقتصادي للطالبة سديم ابابطين من الابتدائية الثالثة للتحفيظ بمشروع ” أثر الفطر السام و القرنفل و الهيل على اقتصاديات الطاقة التقليدية للجزيرة العربية ” , و ذهبت جائزة مشروع التحدي للطالبة دانة الشريف من الابتدائية الثالثة للتحفيظ بمشروع ” جهاز يمنع تجلط الدم لرواد الفضاء ” .

واختتم الحفل بشكر وتكريم مدربات الأولمبياد ومشرفاته وعضوات اللجان وجميع الطالبات المشاركات والجامعة المستضيفة والجهات الداعمة، وبجولة الأميرة على مشاريع الطالبات والاستماع لأفكارهن و شروحاتهن حولها .

و قد حظي معرض الحفل الختامي للبادرة بزيارة مدير عام التعليم مساءً و أبدى إعجابه بما شاهده من إبداعات و أفكار ابتكارية و مشاريع علمية تم تصميمها و إنتاجها من الطالبات الموهوبات بالمرحلة الابتدائية .