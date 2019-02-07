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مجمع الأمل يدشن مشروع التحسين الالكتروني للكادر الصحي المناوب

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مجمع الأمل يدشن مشروع التحسين الالكتروني للكادر الصحي المناوب

مجمع الأمل يدشن مشروع التحسين الالكتروني للكادر الصحي المناوب
http://almnatiq.net/?p=689994
وادي الدواسر - شاجع الدوسري
دشن المدير التنفيذي  لمجمع الأمل للصحة النفسية بالنيابة د. حسن الشهري وبحضور مسئولي الأقسام الصحية مشروع التحسين المقدم من إدارة التدريب والأبحاث والتعليم المستمر *(التعليم الالكتروني عن بعد)*
و يستهدف المشروع خلال الفترة التجريبية المقررة لمدة 3 أشهر *فئة الأطباء / التمريض / الصيادلة*لمن دوامهم في الفترة المسائية والذي يتيح لهم  حضور البرامج التعليمية عن طريق موقع المجمع الالكتروني بكل يسر وسهولة من خلال رابط موقع المجمع
http://www.alamal.med.sa/
واوضحت  الدكتوره عيشه القفاص مديرة التدريب والابحاث أن المشروع  يهدف لمساعدة العاملين من الكادر  الصحي المناوب بالمجمع بغرض الأستفادة  من محاضرات التعليم المستمر التي تساعدهم على الاطلاع على ماهو جديد في مجال تخصصهم،
كما تقدمت  بالشكر والتقدير لرئيسة الفريق الاستاذة / ريم بنت عبد الله الجاسر وجميع أعضاء الفريق لما قدموه خلال الفترة الماضي من جهود  لتسهيل جميع الإجراءات  في هذا المشروع الذي يساهم في اطلاعهم على ماهو جديد في مجال تخصصهم والذي ينعكس على  تقديم الخدمة  الطبيه والنفسية للمرضى ، يذكر أن الإدارات  المشاركة في هذا المشروع ( ادارة الجودة وسلامة المرضى – ادارة الصحة الالكترونية – قسم الصيدلة – ادارة الخدمات الطبيه – ادارة التمريض )
وسوف يقاس خلال الفترة التجريبيه المحددة لمتابعة الانطلاقة الرسميه لتشمل جميع الفئات الأخرى

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