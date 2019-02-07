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عمل حائل يزور 690 منشأة ويحرر 36 مخالفة وينذر 82

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عمل حائل يزور 690 منشأة ويحرر 36 مخالفة وينذر 82

عمل حائل يزور 690 منشأة ويحرر 36 مخالفة وينذر 82
http://almnatiq.net/?p=689998
المناطق - حائل

كثف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل، زياراته التفتيشية  بالتعاون مع الجهات شملت 690 زيارة تفتيشية على عدد من المنشآت والانشطة المستهدفة
وحسب تلك الزيارات حرر خلالها 36 مخالفة فيما تم انذار 82 منشأة ضمن أنشطة التوطين والتأنيث.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل فريح العياد، أن الزيارات التفتيشية مكثفة على جميع الأنشطة المستهدفة وفق ما جدول لها بذلك للتقيد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل الوطني،
داعيا العياد المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال والتواصل فهما شركاء العمل والنجاح في بلوغ أهداف الانشطة .

مشددا العياد أن المفتشين بمكتب العمل بحائل يتعاملون مع هذه البلاغات مباشرة وبدون تأخر لضمان تطوير وتحسين البيئة في سوق العمل .

مقدما شكره لجهود الزملاء بمكتب حائل على حجم التعاون والاهتمام المباشر باختصاصات العمل .

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