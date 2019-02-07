نهائي رياضي لبطوله (وجه السعد) لأبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل

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بدعم ومتابعة من قبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد نظم مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل ممثلة في مجاله الرياضي نهائي رياضي ضمن منافسة بطوله صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقه حائل للبلياردو وحقق المركز الاول سعود ناصر والثاني عبدالعزيز سعد والثالث سطام عادل والرابع صلاح عبدالله

وفي الختام كرم مسؤلي المركز، جميع المشاركين في النهائي، وسلم الأبناء مجموعة من الهدايا القيمة، إلى جانب الكأس والميداليات للفريقين.

وأوضح مدير المركز عارف الخالد أن هذه البرامج تأتي امتدادا لجهود المركز لابتكار وتطوير البرامج والأنشطة الاجتماعية والترفيهية للابناء الأيتام، وتعزيز وسائل تواصلهم مع المجتمع وإضفاء أجواء الفرح والسرور في نفوسهم حيث أن البطوله كان لها صدى واسع ومؤثر بين منسوبي المركز والابناء لانها تحمل أسم وجه السعد أمير منطقه حائل حفظه الله .

مقدما شكره البالغ لدعم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة ولمساعده لقطاع التنمية ولكل من يقف خلف بلوغ أهدافنا الاجتماعية المعززة للابناء الايتام بكل الأنشطة والمجالات .