احدث الأخبار

رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يغادر المملكة
أبرز المواد
 نهائي رياضي لبطوله (وجه السعد) لأبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل
منطقة حائل
 عمل حائل يزور 690 منشأة ويحرر 36 مخالفة وينذر 82
أبرز المواد
 مجمع الأمل يدشن مشروع التحسين الالكتروني للكادر الصحي المناوب
منطقة الرياض
 “حرم أمير المدينة” ترعى الحفل الختامي لأولمبياد بادر ابتكار 2019
منطقة المدينة المنورة
 ضمان حائل النسوي يحتفل بيوم اليتيم العربي
منطقة حائل
 فاطمة الذياب تفوز بانتخابات الجمعية السعودية المهنية للتمريض
منطقة الرياض
 تسجيل ابتكار جديد في استخدام الجبس الكبريتي بكلية الجبيل الصناعية بالهيئة الملكية
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يلتقي السفير الفرنسي لدى اليمن
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يُدشن “ملتقى بيبان” في نسخته الخامسة
أبرز المواد
 زيارة كشافة تعليم وادي الدواسر للمعرض البيئي بالمحافظة
منطقة الرياض
 وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية: تطوير 25 برنامجاً وآليات جديدة لتحسين جودة الأداء
منطقة عسير
رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يغادر المملكة

رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يغادر المملكة

أبرز المواد
نهائي رياضي لبطوله (وجه السعد) لأبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل

نهائي رياضي لبطوله (وجه السعد) لأبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل

منطقة حائل
عمل حائل يزور 690 منشأة ويحرر 36 مخالفة وينذر 82

عمل حائل يزور 690 منشأة ويحرر 36 مخالفة وينذر 82

أبرز المواد
مجمع الأمل يدشن مشروع التحسين الالكتروني للكادر الصحي المناوب

مجمع الأمل يدشن مشروع التحسين الالكتروني للكادر الصحي المناوب

منطقة الرياض

رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يغادر المملكة

رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يغادر المملكة
http://almnatiq.net/?p=690004
المناطق - واس

غادر دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما مساء اليوم الرياض بعد زيارة رسمية للمملكة.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق .
كما كان في وداعه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف ، ومندوب عن المراسم الملكية.

روابط ذات صلة

عمل حائل يزور 690 منشأة ويحرر 36 مخالفة وينذر 82

عمل حائل يزور 690 منشأة ويحرر 36 مخالفة وينذر 82
مجمع الأمل يدشن مشروع التحسين الالكتروني للكادر الصحي المناوب

مجمع الأمل يدشن مشروع التحسين الالكتروني للكادر الصحي المناوب
فاطمة الذياب تفوز بانتخابات الجمعية السعودية المهنية للتمريض

فاطمة الذياب تفوز بانتخابات الجمعية السعودية المهنية للتمريض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*