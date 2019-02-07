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الشؤون الدينية بطاجيكستان تثمن جهود المملكة في نشر الوسطية ومكافحة الإرهاب

الشؤون الدينية بطاجيكستان تثمن جهود المملكة في نشر الوسطية ومكافحة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=690010
المناطق - واس

أشاد رئيس لجنة الحج بالشؤون الدينية بحكومة جمهورية طاجيكستان عبدالغفور يوسووف، بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات لحجاج جمهورية طاجيكستان على وجه الخصوص، والحجاج على وجه العموم, مؤكداً أن هذا العمل غير مستغرب على المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظة الله ــ الذي جعل من اسمه وإخوانه الملوك السابقين خدام للحرمين الشريفين.
جاء ذلك في تصريح لسعادته على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، لجمهورية طاجيكستان؛ لمناقشة مذكرة التعاون بين الوزارة ولجنة الشؤون الدينية بحكومة طاجيكستان، موضحاً أن لجنة الشؤون الدينية تثمن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية لخدمة الوسطية وبذل السبل في نشر الإسلام الوسطي ومكافحة التطرف والإرهاب, مشيداً بما يقوم به معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من إصلاحات لحماية المنابر الدعوية من الانحراف الفكري، وتسلط الجماعات التي أبعدت الشباب عن الإسلام الوسطي الذي جاء بالرحمة والمودة.
وأكد عبدالغفار يوسووف: أننا نتطلع إلى التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية لتحقيق عمل إسلامي يخدم المسلمين ويساهم في نشر الوسطية والاعتدال، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقدمها الوزارة في الإشراف على ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي يعد لبنة من لبنات الخير والبركة للمملكة العربية السعودية, وقد شارك من جهورية طاجيكستان عدد كبير من المسلمين في هذا البرنامج المهم الذي يعكس حرص المملكة على تلمس حاجة إخوانهم وأيضاً مساهمتها الفعالة وكرمها الفياض في تمكين المسلمين في مختلف دول العالم في الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين مع تقديم أرقى الخدمات لهم، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وأن يديم عليها أمنها وعزها، مثمنًا لوفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حضورهم وزيارتهم لإخوانهم، وما قدمته وتقدمه الوزارة من دعم غير محدود لهم من المساعدات المستمرة من إرسال سواء المصاحف والكتب الإسلامية التي تهم كثيراً الشعب طاجيكستان.

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