بلدية رجال ألمع تحقق نسبة مرتفعة في مؤشر قياس الاستراتيجي لأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 

المناطق - رجال ألمع

حققت بلدية رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير تميزاً كبيراً بين بلديات المنطقة خلال الربع الرابع من العام 2018 وذلك في مؤشر قياس الأداء الاستراتيجي لأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها .

هذا وقد وجّه سعادة أمين منطقة عسير د.وليد الحميدي خطاب شكر لبلدية محافظة رجال ألمع رئيساً ومنسوبين على المجهودات التي بذلوها خلال الفترة الماضية من العام 2018 والتي أثمرت عن وجود البلدية ضمن البلديات المتميزة في نسبة الإيراد والتحصيل عن الربع الرابع لذلك العام، وقد أظهر تقرير مكتب تحقيق الرؤية عن أداء الأمانات والبلديات التابعة له أن بلدية رجال ألمع حققت نمو مرتفع في الإيرادات وبنسبة تحصيل 96% .

وقد حث الحميدي البلدية على مواصلة العمل على هذا النهجة وبذل المزيد من الجهود من أجل الاستمرار في النهوض والتقدم

من جهته عبّر رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ سعيد بن علي حافظ أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منسوبي البلدية عن بالغ شكرهم لسعادة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي على خطابه المتضمن شكرهم على تميزهم في مؤشر الإيرادات المحصلة عن الربع الرابع لعام 2018 .

وأضاف “حافظ” أن هذا التميز يعتبر ثمرة كفاح وجهد كبير قامت به البلدية بكافة طاقتها وكوادرها العاملة في كافة اختصاصاتها وفق توجيهات الحكومة الرشيدة ،حتى ظهرت هذه الآثار واضحة جلية على أرض الواقع وتجسدت في هذا التميز .

كما أكد “حافظ” بأن شكر سعادة الأمين للبلدية يعتبر تكليفاً وليس تشريفاً ،حيث سيكون ذلك أدعى إلى مواصلة الجهد من أجل الحفاظ على هذا التميز .