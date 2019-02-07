احدث الأخبار

انطلاق أعمال معسكر طويق البرمجي في الرياض بمشاركة النخبة
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يفتتح معرض “سكني إكسبو”.. ويسلم عدداً من مستفيدي “الإسكان التنموي” مفاتيح منازلهم
المنطقة الشرقية
 بلدية رجال ألمع تحقق نسبة مرتفعة في مؤشر قياس الاستراتيجي لأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 
منطقة عسير
 بحضور المحافظ.. بحارة أملج يستعيدون “السفن الشراعية باحياء الموروث البحري ” 
منطقة تبوك
 الشؤون الدينية بطاجيكستان تثمن جهود المملكة في نشر الوسطية ومكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 90% من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في قطاع النقل تذهب إلى النقل البري
أبرز المواد
 رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يغادر المملكة
أبرز المواد
 نهائي رياضي لبطوله (وجه السعد) لأبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل
منطقة حائل
 عمل حائل يزور 690 منشأة ويحرر 36 مخالفة وينذر 82
أبرز المواد
 مجمع الأمل يدشن مشروع التحسين الالكتروني للكادر الصحي المناوب
منطقة الرياض
 “حرم أمير المدينة” ترعى الحفل الختامي لأولمبياد بادر ابتكار 2019
منطقة المدينة المنورة
 ضمان حائل النسوي يحتفل بيوم اليتيم العربي
منطقة حائل
انطلاق أعمال معسكر طويق البرمجي في الرياض بمشاركة النخبة

انطلاق أعمال معسكر طويق البرمجي في الرياض بمشاركة النخبة

أبرز المواد
الأمير أحمد بن فهد يفتتح معرض “سكني إكسبو”.. ويسلم عدداً من مستفيدي “الإسكان التنموي” مفاتيح منازلهم

الأمير أحمد بن فهد يفتتح معرض “سكني إكسبو”.. ويسلم عدداً من مستفيدي “الإسكان التنموي” مفاتيح منازلهم

المنطقة الشرقية
بلدية رجال ألمع تحقق نسبة مرتفعة في مؤشر قياس الاستراتيجي لأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 

بلدية رجال ألمع تحقق نسبة مرتفعة في مؤشر قياس الاستراتيجي لأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 

منطقة عسير
بحضور المحافظ.. بحارة أملج يستعيدون “السفن الشراعية باحياء الموروث البحري ” 

بحضور المحافظ.. بحارة أملج يستعيدون “السفن الشراعية باحياء الموروث البحري ” 

منطقة تبوك

بلدية رجال ألمع تحقق نسبة مرتفعة في مؤشر قياس الاستراتيجي لأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 

بلدية رجال ألمع تحقق نسبة مرتفعة في مؤشر قياس الاستراتيجي لأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 
http://almnatiq.net/?p=690020
المناطق - رجال ألمع 
حققت بلدية رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير تميزاً كبيراً بين بلديات المنطقة خلال الربع الرابع من العام 2018 وذلك في مؤشر قياس الأداء الاستراتيجي لأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها  .

هذا وقد وجّه سعادة أمين منطقة عسير د.وليد الحميدي خطاب شكر لبلدية محافظة رجال ألمع رئيساً ومنسوبين على المجهودات التي بذلوها خلال الفترة الماضية من العام 2018 والتي أثمرت عن وجود البلدية ضمن البلديات المتميزة في نسبة الإيراد والتحصيل عن الربع الرابع لذلك العام، وقد أظهر تقرير مكتب تحقيق الرؤية عن أداء الأمانات والبلديات التابعة له أن بلدية رجال ألمع حققت نمو مرتفع في الإيرادات وبنسبة تحصيل 96% .

وقد حث الحميدي البلدية على مواصلة العمل على هذا النهجة وبذل المزيد من الجهود من أجل الاستمرار في النهوض والتقدم

من جهته عبّر رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ سعيد بن علي حافظ أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منسوبي البلدية عن بالغ شكرهم لسعادة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي على خطابه المتضمن شكرهم على تميزهم في مؤشر الإيرادات المحصلة عن الربع الرابع لعام 2018 .

وأضاف “حافظ” أن هذا التميز يعتبر ثمرة كفاح وجهد كبير قامت به البلدية بكافة طاقتها وكوادرها العاملة في كافة اختصاصاتها وفق توجيهات الحكومة الرشيدة ،حتى ظهرت هذه الآثار واضحة جلية على أرض الواقع وتجسدت في هذا التميز .

كما أكد “حافظ” بأن شكر سعادة الأمين للبلدية يعتبر تكليفاً وليس تشريفاً ،حيث سيكون ذلك أدعى إلى مواصلة الجهد من أجل الحفاظ على هذا التميز .

روابط ذات صلة

وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية: تطوير 25 برنامجاً وآليات جديدة لتحسين جودة الأداء

وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية: تطوير 25 برنامجاً وآليات جديدة لتحسين جودة الأداء
مدير جامعة الملك خالد يستقبل فريقها المشارك في التنقيب الأثري بجرش

مدير جامعة الملك خالد يستقبل فريقها المشارك في التنقيب الأثري بجرش
طب جامعة الملك خالد تشارك صحة عسير في أعمال وحدة السكتة الدماغية

طب جامعة الملك خالد تشارك صحة عسير في أعمال وحدة السكتة الدماغية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*