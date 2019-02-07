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المملكة تنضم إلى عضوية المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة في إنجاز وطني جديد

المملكة تنضم إلى عضوية المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة في إنجاز وطني جديد
http://almnatiq.net/?p=690032
المناطق - واس

وافق المجلس الأوروبي للقدرات الفائقة مؤخرًا على انضمام المملكة العربية السعودية ممثلةً في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” كعضو شريك في المركز الأوروبي للقدرات الفائقة في إنجاز سعودي جديد يضاف إلى سجل إنجازات المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لتكون المملكة من أوائل الدول التي تحصل على هذه العضوية خارج الاتحاد الأوربي، نظرا لدورها الريادي محليًا وإقليميًا ودوليًا في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.
وأكد معالي الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور سعود المتحمي أن هذا الإنجاز الوطني جاء بدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة لجميع المؤسسات الوطنية ومنها موهبة، للمضي بقوة لتكون المملكة منارة تمد يد العون والدعم والخبرة للجميع دون استثناء من أجل اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.
وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز سيدعم دور موهبة، للإسهام بهويتها السعودية وإطلالتها العالمية في جهود دعم الموهوبين والموهوبات ليس فقط محليًا وإنما إقليميًا ودوليًا، بجانب تواجدها كمركز دولي معتمد لخدمه النابغين وتحقيق رسالتها النبيلة.
ويضع الإنجاز المملكة في طليعة الدول المتقدمة نظرًا لجهودها في دعم الموهبة ورؤيتها وإيمانها بأهمية النهوض ببرامج اكتشاف الموهوبين ورعايتهم ونشرها، لتنمية فرص الاستفادة من أصحاب القدرات الفكرية والمهارات الفائقة؛ خدمةً لأوطانهم باعتبارهم قاطرة التنمية المستدامة، وأصحاب الأفكار والمبادرات.
وتأسس المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة -ECHA نتيجة للطلب الهائل للتنسيق بين الدول الأوروبية، للعمل كشبكة اتصالات لتعزيز تبادل المعلومات بين الأشخاص المهتمين بالقدرات العالية من معلمين وباحثين وعلماء وأولياء أمور، ولديه مراكز فيما يزيد عن 20 دولة.

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