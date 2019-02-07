رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين

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التقى معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني اليوم في مكتبه بإسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.