الصحة المدرسية للبنات بالباحة تقيم محاضرة تثقيفية عن سرطان الثدي

المناطق-الباحة

أقامت الإدارة العامة للتعليم بالباحة ممثلة بإدارة الصحة المدرسية للبنات اليوم الخميس محاضرة تثقيفية توعوية عن سرطان الثدي بمسرح الإدارة .وبحضور مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات الأستاذة نوال الدر محي والدكتورة مها الرفاعي أخصائية طب الأسرة بإدارة الصحة العامة بالباحة ومديرات الإدارات النسائية والمشرفات التربويات وقائدات المدارس والمرشدات الصحيات .

وقد استهلت المحاضرة بآيات من الذكر الحكيم ,تلاها كلمة رئيسة وحدة البرامج الصحية المدرسية الأستاذة مريم عبدالرحمن الغامدي حيث رحبت بالحضور وأوضحت أن هذه المحاضرة تهدف إلى التوعية بأكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء وهو (سرطان الثدي) كما تشير إلية الدراسات والإحصائيات الحديثة.

عقب ذلك ألقت الدرمحي كلمة بينت فيها أهمية مثل هذه المحاضرات والحملات التوعوية التي تنظمها وزارة الصحة وأكدت على أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وفي نهاية كلمتها شكرت الجهات المنظمة والمشاركة في المحاضرة.

ثم بدأت الدكتورة مها محاضرتها والتي أشارت فيها إلى أهمية الفحص والكشف من اجل التشخيص والتدخل المبكر للعلاج. وأوضحت التعريف بمرض سرطان الثدي وأعراضه وعوامل الخطورة وكيفية التدخل المبكر. وما يجب أن تعرفه المرأة عن سرطان الثدي وعمل أشعة بالماموجرام للاكتشاف المبكر للمرض واستعرضت بعد ذلك فيديو توضيحي عن طرق الكشف المبكر له كما أكدت على تصحيح المفاهيم الخاطئة بخصوص مرض سرطان الثدي والإجابة عن الأسئلة الشائعة. وقد تخللت المحاضرة بعض المناقشات التي طرحت من قبل الحاضرات وتكرمت الدكتورة بالإجابة عليها وتوضيحها لهن.وتم توزيع مطويات تثقيفية عن سرطان الثدي والأغذية الصحية التي يجب تناولها وفي نهاية المحاضرة كرمت المساعدة الدكتورة بشهادة شكر وتقدير.