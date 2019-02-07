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المسند: تأخر التقويم الميلادي بـ 4 سنوات صحيح.. وهناك أيضا 10 أيام محذوفة في القرن 16

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المسند: تأخر التقويم الميلادي بـ 4 سنوات صحيح.. وهناك أيضا 10 أيام محذوفة في القرن 16

المسند: تأخر التقويم الميلادي بـ 4 سنوات صحيح.. وهناك أيضا 10 أيام محذوفة في القرن 16
http://almnatiq.net/?p=690041
المناطق - الرياض

أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية ، حول ما طرحه الدكتور صالح العجيري بأن التقويم الميلادي متأخر 4 سنوات بأنه صحيح ومشهور ومتواتر لدى المؤقتين والفلكيين والحاسبين، مضيفاً أن التقويم الميلادي الذي يعتمده الناس متأخر في الحساب 4 سنوات بالتمام والكمال ونحن الآن في عام 2023 !!

وأضاف الدكتور المسند في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بتوتير بقوله والعبث في التاريخ الميلادي مر في مراحل، وهو تاريخ سقيم من حيث تحديد ميلاد المسيح عليه السلام، إذ لا يعلم أحد على وجه التحديد لا من المسلمين ، ولا حتى من المسيحيين متى ولد المسيح؟ وفي أي يوم؟ وفي أي فصل؟ وفي التقويم الميلادي عبث في عدد أيام الشهر (28، 29، 30، 31 يوماً

وأشار ومنها أن هناك 10 أيام في التاريخ الميلادي محذوفة جراء تصحيح طرأ عليه في القرن الـ 16!!، وطوامه كثيره لمن اطلع على تاريخه، والتغريدة لا تتحمل سردها وشرحها، فابحث عنها في مظانها.

وختم بقوله ونحن الآن في يوم الأربعاء 27 يناير 2023م وذلك قبل التعديلات الحسابية التي طرأت على التقويم الميلادي ولكن التاريخ اليوم 6 فبراير 2019 بعد التصحيح والتعديل. وهذا لا يعني بالضرورة أن التاريخ الشمسي لا يصلح العمل به حسابيا، فالخالق منّ به علينا وبالقمري فقال (الشمس والقمر بحسبان .

وكان عالم الفلك د. صالح العجيري قال إن هناك خطأ مقداره 4 سنين بالنقص في التقويم الميلادي، مضيفا “نحن الآن مثلا في سنة 2023 وليس 2019”.

وأوضح أن السيد المسيح ولد قبل 2022 سنة، لكن المؤرخين الذين أسسوا التقويم الميلادي في القرن السابع أخطأوا في التقدير، وبعد ان اكتشف الأمر فيما بعد لم يشأ المؤرخون أن يصححوا السنة لما في ذلك من تشويش في التواريخ التي سجلت.

وأضاف “بالمناسبة فإن شهور السنة الميلادية كانت تبدأ بشهر مارس في فصل الربيع إلا أنهم جعلوها فيما بعد من يناير وهو الشهر الذي تلا ميلاد السيد المسيح، ويظهر أثر ذلك في شهر سبتمبر فمعناه السابع وليس التاسع، كما نفعل الآن، وكذلك أكتوبر معناه الثامن ونوفمبر معناه التاسع وديسمبر معناه العاشر”.

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