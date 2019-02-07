مدني تبوك ينفذ خطة الطوارئ أثناء الأمطار واستقبال عدة بلاغات

المناطق - تبوك - علي العميري:

طبقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ، خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً، وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً، بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء منطقة تبوك والمحافظات التابعة لها .

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري ، أن المديرية وجميع فروعها بتبوك وفي المحافظات وعلى إثر الأمطار التي هطلت اليوم، تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقا احترازيا، وتم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ بالجهات المعنية، كذلك نشر دوريات السلامة ومهام الاسناد وفرق الإنقاذ المائي خاصةً على المناطق التي شملتها امطار الخير والبركة وكانت كمية الامطار في المناطق المذكورة متفاوته مابين المتوسطة الى غزيرة خاصةً على مدينة تبوك شملت :

( شقري . البديعه . بئر بن هرماس . )

ومحافظة ضباء شملت المراكز ( شرماء . المويلح . الخريبه . النابع . اشواق . الديسه )

ومحافظة حقل ( علقان . الزيته . )

ومحافظة البدع شملت ( مقنا . قيال )

ومحافظة الوجه شملت ( ابو راكة . بدا)

ومركز حالة عمار سالت على اثرها بعض الاوديه والشعاب وكانت جميع هذه الاوديه جريانها من خفيف الى متوسط وبمجاراها الطبيعي ولله الحمد .

وأفاد الرائد الشمري أنه أنه تمت مباشرة بعض بلاغات الالتماسات الكهربائية المحدودة التي تم التعامل معها وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة، كذلك بعض حالات احتجاز مركبات تم التعامل معها ولم ينجم عن الأمطار حتى اعداد هذا البيان أي إصابات او خسائر في الأرواح ولله الحمد.

وكما نهيب بالاخوة المواطنين والمقيمين ان الحالة لازالت مستمره وندعوا إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح راجين السلامة للجميع.

