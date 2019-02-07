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لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك تنظم دورة عن قياس الأداء

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لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك تنظم دورة عن قياس الأداء

لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك تنظم دورة عن قياس الأداء
http://almnatiq.net/?p=690054
المناطق - تبوك

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك بعد غدٍ دورة بعنوان ” قياس الأداء “وذلك في مقر اللجنة بحي الورود بتبوك.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة محمد القيسي, أن الدورة التي تستمر يومين تستهدف الرجال و النساء وتهدف إلى كسب المهارات وتنمية القدرات التي تفيد المشاركين علمياً في قياس الأداء مشيراً إلى أن الدورة ستتناول عددًا من المحاور أهمها: مدخل في قياس الأداء للمنظمات والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء بالإضافة إلى مقومات نجاح مؤشرات قياس الأداء وتصميمها.
وبين القيسي أن الدورة التي يقدمها المدرب محمد أبو مدره تأتي ضمن برامج اللجنة لتنمية المهارات التخصصية للأفراد والمجتمع.

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