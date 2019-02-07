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أمطار على منطقة تبوك

أمطار على منطقة تبوك

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أمطار على منطقة تبوك

أمطار على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=690057
المناطق - تبوك:

هطلت اليوم أمطار ما بين الخفيفة إلى الغزيرة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك وضواحيها ومركز بئر بن هرماس وضواحيه ومركز العيينة ومركز البديعة وضواحيه ومركز رحيب وضواحيه ومركز الظلفة ومركز بجدة وضواحيه ارتوت على إثرها الأرض وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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