فوز أحد والأهلي برباعية على الفيصلي والحزم في الجولة 19 من الدوري

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تواصلت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين جمعت أحد مع الفيصلي، والحزم مع الأهلي.

فعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، حقق أحد فوزًا على ضيفه الفيصلي بنتيجة 4 – 1 ، سجل للمستضيف كلٌّ من محمد عطية، وصقر عطيف وأحمد جمعة وأدولف في الدقائق 2 و45 و47 و76 ، فيما سجل حمدان الشمراني هدف الفيصلي الوحيد في الدقيقة 49 .

ورفع أحد رصيده لـ 12 نقطة في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وحقق الأهلي فوزًا على مضيفه الحزم بنتيجة 4 – 2، سجل للأهلي عبدالفتاح عسيري وسيف حسين “بالخطأ في مرماه ” ودجانيني تفاريس وعمر السومة في الدقائق 9 و16 و50 و49 ، فيما سجل للحزم جون باجوي ومحمد الصيعري في الدقيقتين 14 و34 .

ورفع الأهلي رصيده لـ 36 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الحزم عند 19 نقطة في المركز الثاني.

