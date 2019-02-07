احدث الأخبار

أمير الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة السديري
منطقة الرياض
 العسيري يدشن دعم مستشفى عسير المركزي بـ١٦ جهاز أشعة رقمية ومتقدمة
منطقة عسير
 الأمم المتحدة: مساعدات تكفي ملايين اليمنيين، عرضة للتلف والدمار في مطاحن البحر الأحمر
أبرز المواد
 وزير الصحة يكرم “الوادعي” لاكتشافه مرض بشري جديد
منوعات
 3 إنجازات تاريخية في 10 أيام.. أضخم برنامج للصناعة الوطنية.. وأول قمر اتصالات سعودي.. والفوز بعضوية المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة
أبرز المواد
 فوز أحد والأهلي برباعية على الفيصلي والحزم في الجولة 19 من الدوري
أبرز المواد
 أمطار على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك تنظم دورة عن قياس الأداء
منطقة تبوك
 مدني تبوك ينفذ خطة الطوارئ أثناء الأمطار واستقبال عدة بلاغات
منطقة تبوك
 المسند: تأخر التقويم الميلادي بـ 4 سنوات صحيح.. وهناك أيضا 10 أيام محذوفة في القرن 16
أبرز المواد
 الصحة المدرسية للبنات بالباحة تقيم محاضرة تثقيفية عن سرطان الثدي
منطقة الباحة
 رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
أمير الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة السديري

أمير الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة السديري

منطقة الرياض
العسيري يدشن دعم مستشفى عسير المركزي بـ١٦ جهاز أشعة رقمية ومتقدمة

العسيري يدشن دعم مستشفى عسير المركزي بـ١٦ جهاز أشعة رقمية ومتقدمة

منطقة عسير
الأمم المتحدة: مساعدات تكفي ملايين اليمنيين، عرضة للتلف والدمار في مطاحن البحر الأحمر

الأمم المتحدة: مساعدات تكفي ملايين اليمنيين، عرضة للتلف والدمار في مطاحن البحر الأحمر

أبرز المواد
وزير الصحة يكرم “الوادعي” لاكتشافه مرض بشري جديد

وزير الصحة يكرم “الوادعي” لاكتشافه مرض بشري جديد

منوعات

فوز أحد والأهلي برباعية على الفيصلي والحزم في الجولة 19 من الدوري

فوز أحد والأهلي برباعية على الفيصلي والحزم في الجولة 19 من الدوري
http://almnatiq.net/?p=690066
المناطق - واس

تواصلت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين جمعت أحد مع الفيصلي، والحزم مع الأهلي.
فعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، حقق أحد فوزًا على ضيفه الفيصلي بنتيجة 4 – 1 ، سجل للمستضيف كلٌّ من محمد عطية، وصقر عطيف وأحمد جمعة وأدولف في الدقائق 2 و45 و47 و76 ، فيما سجل حمدان الشمراني هدف الفيصلي الوحيد في الدقيقة 49 .
ورفع أحد رصيده لـ 12 نقطة في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.
وحقق الأهلي فوزًا على مضيفه الحزم بنتيجة 4 – 2، سجل للأهلي عبدالفتاح عسيري وسيف حسين “بالخطأ في مرماه ” ودجانيني تفاريس وعمر السومة في الدقائق 9 و16 و50 و49 ، فيما سجل للحزم جون باجوي ومحمد الصيعري في الدقيقتين 14 و34 .
ورفع الأهلي رصيده لـ 36 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الحزم عند 19 نقطة في المركز الثاني.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة: مساعدات تكفي ملايين اليمنيين، عرضة للتلف والدمار في مطاحن البحر الأحمر

الأمم المتحدة: مساعدات تكفي ملايين اليمنيين، عرضة للتلف والدمار في مطاحن البحر الأحمر
3 إنجازات تاريخية في 10 أيام.. أضخم برنامج للصناعة الوطنية.. وأول قمر اتصالات سعودي.. والفوز بعضوية المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة

3 إنجازات تاريخية في 10 أيام.. أضخم برنامج للصناعة الوطنية.. وأول قمر اتصالات سعودي.. والفوز بعضوية المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة
المسند: تأخر التقويم الميلادي بـ 4 سنوات صحيح.. وهناك أيضا 10 أيام محذوفة في القرن 16

المسند: تأخر التقويم الميلادي بـ 4 سنوات صحيح.. وهناك أيضا 10 أيام محذوفة في القرن 16

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*