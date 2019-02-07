العسيري يدشن دعم مستشفى عسير المركزي بـ١٦ جهاز أشعة رقمية ومتقدمة

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بعد أن وجه بتطوير قسم الأشعة خلال زيارة مفاجئة نفذها سابقاً ؛ دشن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري عدداً من مشاريع تطوير قسم الأشعة بمستشفى عسير المركزي و التي تضمنت إدخال العديد من أجهزة الأشعة لتوفير أفضل الخدمات الإشعاعية المميزة و الدقيقة بما يتواكب مع التطور التقني الحديث في الأجهزة الطبية ؛ و التي ستسهم في تقليص فترات الإنتظار للمرضى ورفع كفاءة الخدمة ومستوى جودتها ، وذلك بحضور سعادة المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد آل مستور .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن مشاريع توريد و تشغيل الأجهزة الجديدة و التي أدخلت الخدمة تضمنت (٣) أجهزة أشعة رقمية متقدمة ، و (٤) أجهزة أشعة تلفزيونية متقدمة، و (٤) أجهزة أشعة تلفزيونية متقدمة متنقلة لتقديم خدمة الأشعة بالأقسام الداخلية و تم التوجيه لتوزيعها على أقسام العناية و الطوارئ و الأقسام الداخلية ، وعدد (٢) أجهزة أشعة تلفزيونية متقدمة للأوردة و الشرايين ، وعدد (١) جهاز أشعة متقدم متنقل لدعم الأقسام الداخلية ، وعدد(٢) أجهزة أشعة ثدي متقدم (3D) من النوع الحديث بالإضافة إلى تجهيز وحدة خاصة بتصوير الثدي ذات خصوصية عالية وتشمل جهاز أشعة تلفزيونية متقدم لتصوير الثدي وأيضاً غرفة خاصة بأخذ العينات للمرضى المصابين بسرطان الثدي.

وأضاف آل شايع أنه تم خلال الزيارة تفقد مشروع تطوير بيئة العمل والتي شملت غرف انتظار المرضى والاستقبال و أيضاً مكاتب العاملين بالقسم .

بعد ذلك قدم سعادة المدير العام درع التميز لقسم الأشعة والذي حصل عليه القسم من قبل وزارة الصحة وذلك لحصول القسم على المركز الثاني على مستشفيات وزارة الصحة لتطبيق معايير الجودة الحديثة ببرنامج تحسين لأقسام الأشعة كما قدم سعادته شكره لفريق العمل بقسم الأشعة على ما يبذلونه من جهد وتميز في خدمة المرضى .

بدوره قدم سعادة المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي آل مستور شكره البالغ باسم فريق العمل لسعادة مدير عام الشؤون الصحية على دعمه ومتابعته اليومية مما أسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمة المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية.