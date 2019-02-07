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أمير الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة السديري

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أمير الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة السديري

أمير الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة السديري
http://almnatiq.net/?p=690098
المناطق - فلاج الشعيفاني

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة نايف بن مساعد بن نايف السديري – رحمه الله – خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة السديري من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته .

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