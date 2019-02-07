ميليشيا الحوثي تستخدم الزينبيات لاختطاف نساء صنعاء

المناطق - وكالات

أكدت مصادر محلية في صنعاء أن ميليشيا الحوثي تواصل حملات الاختطاف للفتيات بصنعاء.

وأفادت المصادر أن الحوثيين اختطفوا خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الفتيات من جلسات النساء تسمى “التفرطة” بالعاصمة صنعاء وأن الزينبيات يتولين عمليات اختطاف النساء.

وأورد المصدر نقلا عن شقيق إحدى الفتيات المختطفات قوله “إنه وبعد خروج شقيقته من الجلسة النسائية، قامت إحدى الزينبيات المتواجدات في نفس الجلسة باللحاق بها سرا ومراقبتها لتعرف مكان منزلها وفي صبيحة اليوم الثاني تم اعتقال شقيقته من جوار منزلها لحظة خروجها لشراء بعض الحاجيات”.

وأوضحت المصادر بأنه وبعد اختفاء دام 4 أيام وصل شقيق الفتاة معلومات أن شقيقته معتقلة في أحد السجون السرية للحوثيين بالعاصمة بسبب انتقادها لعبدالملك الحوثي في أحد جلسات “التفرطة” النسائية.

وأضاف المصدر “بأنه وبعد أن تبين لشقيق الفتاة بأن من أقدم على اختطاف شقيقته هي مليشيات الحوثي الانقلابية باشر على الفور بتهديد عدد من الأشخاص الذين ينتمون للأسر “الهاشمية” بأنه في حال عدم الإفراج عن شقيقته فسوف يقوم باختطاف الهاشميات “.

متوعدا بأن يلحق بهم العار لو كلفه حياته ليتفاجأ بعدها بيوم بتلقي اتصال هاتفي يدعوه لاستلام شقيقته والتي عند استلامها وجد على جسدها آثار التعذيب الوحشي وهي في وضع صحي مؤلم.