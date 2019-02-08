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وزير الخارجية يستقبل سفيري الكويت والسودان لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفيري الكويت والسودان لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=690106
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت المعيّن لدى المملكة، وسفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري.
وتسلم معاليه نسخة من أوراق اعتمادهما سفيران لبلادهما لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

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