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وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفيري السودان وقيرغيزستان

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفيري السودان وقيرغيزستان
http://almnatiq.net/?p=690110
المناطق - واس

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، كلاً من سفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري، وسفير الجمهورية القيرغيزية لدى المملكة عبداللطيف جمعة بايف.
وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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