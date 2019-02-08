الجهات الأمنية تقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة

المناطق - جدة

أعلنت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة، مساء يوم الخميس، أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخص تداول مرتادو مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجبر سيدة على دخول المنزل بعد أن اعتدى عليها بالضرب وعنفها.

وأعلنت إمارة منطقة مكة على حسابها بتويتر أنه تمت إحالته للجهات ذات العلاقة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

و كان أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان وجه بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

ولم تتضح بعد هوية المعتدي ولا تفاصيل الحادثة، لكن مقطع الفيديو الذي وثّقها أثار ردود فعل غاضبة لدى المواطنين، ومطالب بالتدخل الرسمي ووضع حد لحوادث العنف ضد النساء والأطفال .