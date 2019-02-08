رئيس هيئة أركان الجيش اليمني يثمّن جهود التحالف في إسناد الحكومة في بلاده

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ثمّن رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، عاليًا جهود وإسناد دول تحالف دعم الشرعية في اليمن .

كما أشاد، خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ محافظة الحديدة، الحسن طاهر، بالتضحيات التي يقدمها أبناء المحافظة في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.

ولفت النظر، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أن تحرير الحديدة وكل الأراضي اليمنية من المشروع الحوثي الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الحديث القائم على العدل والمساواة.