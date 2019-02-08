شاهد موقف مؤثر لـ “طالب يتيم” يجهش بالبكاء أثناء درس بجازان !

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لم يتمالك طالب يتيم يدرس في الصف الأول متوسط بإحدى المدارس في “جازان” دموعه والمعلم يشرح للطلاب درساً عن الأم يسرد فضل الأم وحنانها وعطفها حيث أجهش بالبكاء على فراق والدته والتي وافتها المنية قبل أربعة أعوام.

الموقف أسر مشاعر جميع الحاضرين في الصف بمن فيهم مدير مكتب التعليم بأبوعريش الدكتور حسن بن أبكر خضي والذي كان في زيارة للمدرسة ما دفعه إلى احتضان الطالب وتقبيل رأسه ومسح دموعه ومحاولة تهدئته وفقا لـ سبق.

يذكر أن الطالب علي يحيى حريصي يدرس بالصف الأول متوسط بمتوسطة حاكمة أبوعريش قد فقد والدته قبل نحو أربعة أعوام ليعيش يتيماً منذ أن كان طفلاً في الثامنة من العمر إلا أن حنان الأم والشعور بالفقد جعله ينهمر باكياً في الحصة في مشهد مؤثر أثناء شرح درس في مادة لغتي عنوانه “فضل الأم”.