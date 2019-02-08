«واتساب» تحذف مليوني حساب وهمي شهرياً

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قالت إدارة تطبيق واتساب للتراسل الفوري، إنها تحذف مليوني حساب شهرياً في محاولة منها لمحاربة انتشار الأخبار المفبركة، والتخفيف من تفاعل المستخدمين مع المعلومات الخاطئة.

وأكد تقرير لموقع صحيفة “ذي غارديان” البريطانية أن التطبيق المملوك لشركة فيسبوك، نشر هذه المعلومات في إطار ورقة مطروحة للمساعدة في “وقف الإساءات” في الهند.

وتعتبر الهند من أكبر الأسواق من حيث عدد مستخدمي التطبيق، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 200 مليون مستخدم. وتأتي تلك الأنباء مع استمرار تداول معلومات عن عمليات قتل وإعدام متكررة، بسبب انتشار الإشاعات عبر تطبيق “واتساب”.

وأكدت إدارة التطبيق تشجيعها المستخدمين على التبليغ عن الحسابات المشبوهة، إما تلك التي تستمر بنشر الإشاعت، أو تلك الحسابات التي لا تستخدم سوى لنشر الرسائل المزعجة “سبام”.

وأفاد مدير فريق الهندسة لمكافحة رسائل الـ”سبام” في الشركة مات غونز، أن الشركة اكتشفت أمثلة على “مهاجمين” يزورون أجهزة لتتمكن من التحكم في عدة حسابات في وقت واحد، فيما استخدم آخرون طرقاً لتشغيل حسابات متعددة على جهاز واحد.

يذكر أن الهند تستعد لإجراء أكبر عملية انتخابات في التاريخ، تنطلق في شهر أبريل (نيسان) المقبل، ما يشكل تحدياً بارزاً لتطبيق التراسل الفوري في الحد من انتشار الإشاعات ورسائل الـ”سبام” التي تعتبر من أبرز مشكلات التطبيق في تلك المنطقة من العالم.