وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي

وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي

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وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي

وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي
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توعد نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم مدربه السابق، نور الدين زكري، بإجراءات قانونية على خلفية تعاقده مع نادي الفيحاء السعودي.

كان زكري أعلن يوم الثلاثاء الماضي استقالته من تدريب وفاق سطيف مباشرة، بعد المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه شباب بلوزداد المتذيل 1-0، ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.

ووقع أمس الأول الأربعاء على عقد تدريب نادي الفيحاء السعودي حتى نهاية الموسم.

وقال رئيس النادي الجزائري حسان حمار في مؤتمر صحافي بمناسبة تقديم المدرب الجديد للفريق لوسائل الإعلام نبيل نغيز: “وفاق سطيف سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الجهاز الفني السابق وفقاً للوائح الاتحاد الجزائري، ولوائح الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، لأنه وقع على عقد تدريب فريق آخر الفيحاء دون أن يفسخ عقده معنا”.

وأضاف: كان يفترض أن يقوم المدرب بفسخ عقده بنفس الطريقة التي عرفت عودته لوفاق سطيف، لكن ذلك لم يتم، أكثر من ذلك سلم المدير الاداري وثيقة الإستقالة في غرف خلع الملابس، هذا دليل على عدم احترامه للفريق.

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