ابتكار علمي سيغير حياة “مرضى السكر” .. تعرف عليه !

ابتكار علمي سيغير حياة “مرضى السكر” .. تعرف عليه !

أبرز المواد
غوغل تحظر 100 مليون رسالة جيميل «سبام» يومياً

غوغل تحظر 100 مليون رسالة جيميل «سبام» يومياً

أبرز المواد
وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي

وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي

أبرز المواد
الكشف عن مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا

الكشف عن مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا

أبرز المواد

غوغل تحظر 100 مليون رسالة جيميل «سبام» يومياً

غوغل تحظر 100 مليون رسالة جيميل «سبام» يومياً
http://almnatiq.net/?p=690166
المناطق_متابعات

تعمل شركة غوغل على تقنية اكتشاف البريد العشوائي في جي ميل باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من تقنيات التعلم الآلي ML الجديدة التي تدعمها بنية TensorFlow، لكشف 100 مليون رسالة بريد إلكتروني مزعجة يومياً.

ويقضي الشخص العادي 11 ساعة أسبوعياً في فحص رسائل العمل، ورسائل البريد الإلكتروني المزعجة سبام، التي تصل إلى 14.5 مليون تقريباً، والتي تُرسل آلياً بشكل يومي.

ويستخدم بريد جيميل من قبل 1.5 مليار شخص شهرياً، مع 5 ملايين شركة تمثل الخدمة لموظفيها جزءاً من حزمة G Suite، ومن بين أهم مزايا الخدمة، الحماية الأمنية المضمنة، ما يجعلها مجبرةً على التعامل مع الكثير من رسائل البريد الإلكتروني.

وتختبر غوغل أيضاً تقنيات التعلم الآلي في المجالات الأخرى ذات الصلة بالأمان مثل التصيد للتحتيل، واكتشاف البرمجيات الضارة، سعياً منها لضمان الأمن على إنترنت.

تعمل شركة غوغل على تقنية اكتشاف البريد العشوائي في جي ميل باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من تقنيات التعلم الآلي ML الجديدة التي تدعمها بنية TensorFlow، لكشف 100 مليون رسالة بريد إلكتروني مزعجة يومياً.

ويقضي الشخص العادي 11 ساعة أسبوعياً في فحص رسائل العمل، ورسائل البريد الإلكتروني المزعجة سبام، التي تصل إلى 14.5 مليون تقريباً، والتي تُرسل آلياً بشكل يومي.

ويستخدم بريد جيميل من قبل 1.5 مليار شخص شهرياً، مع 5 ملايين شركة تمثل الخدمة لموظفيها جزءاً من حزمة G Suite، ومن بين أهم مزايا الخدمة، الحماية الأمنية المضمنة، ما يجعلها مجبرةً على التعامل مع الكثير من رسائل البريد الإلكتروني.

وتختبر غوغل أيضاً تقنيات التعلم الآلي في المجالات الأخرى ذات الصلة بالأمان مثل التصيد للتحتيل، واكتشاف البرمجيات الضارة، سعياً منها لضمان الأمن على إنترنت.

روابط ذات صلة

ابتكار علمي سيغير حياة “مرضى السكر” .. تعرف عليه !

ابتكار علمي سيغير حياة “مرضى السكر” .. تعرف عليه !
وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي

وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي
الكشف عن مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا

الكشف عن مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*