11 عضوا في جسم الإنسان يمكن العيش بدونها.. تعرف عليها

:كشف تقرير طبي عن عدد من أعضاء جسم الإنسان يستطيع العيش بدونها أو الاستغناء عنها.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن كل عضو في الجسم له وظيفته التي يقوم به، لكن حتى بعد استئصال بعضها يتمكن الإنسان من العيش حيا، وهذه الأعضاء كالتالي:

1- الكلية، فعلى الرغم من أنها عضو مهم ولها وظائفها العديدة خاصة أنها تساعد في التخلص من السموم في الدم، فإنه يمكن العيش بكلية واحدة، ولذلك يمكن للإنسان التبرع بها.

2- اللوزتان، وهما تعملان أيضا على مكافحة الأمراض بالتقاط الجراثيم التي تدخل الجسم عن طريق الفم، لكن هناك وسائل دفاع أخرى تعزز مناعة الجسم، لذلك يمكن الاستغناء عنها.

3- المرارة، وهي عضو له وظيفته في عملية الهضم، لكن بعض المرضي يستأصلونها، خاصة بسبب بعض الأمراض الشائعة كتجمع الحصوات.

4-الغدة الدرقية، يمكن الاستغناء عنها بأدوية تعويضية، خاصة لما لها من دور في تنظيم عملية الأيض في الجسم.

5- الطحال، وهو عضو محارب للعدوى، لكن يمكن للإنسان أن يحيا بدونه كإجراء علاجي.

6- الزائدة الدودية، وهي من الأعضاء الشائعة في الاستئصال، وعملية إزالتها ليست خطيرة.

7- الرئة، يمكن للإنسان العيش برئة واحدة، خاصة أن كل رئة مجهزة للاستغناء عن الأخرى.

8- الأعضاء التناسلية، يمكن الاستغناء عنها لأسباب صحية، مثل عملية استئصال الرحم (المرأة) لمعالجة الأورام والمشاكل التي تصيب بطانة الرحم. يمكن أيضا الاستغناء عن الخصيتين (الرجل) والمبيضين (المرأة).

9- القولون، وهو من الأعضاء المهمة في الجهاز الهضمي، لكن العمليات الجراحية الحديثة التي تسمح للإنسان بإخراج الفضلات خارج الجسم جعلت من الممكن استئصاله عند الضرورة.

10-المعدة، وهي من الأعضاء التي يمكن إزالتها لوجود بعض أنواع السرطان والأمراض الوراثية، وفي هذه الحالة يتم ربط المريء مباشرة بالأمعاء الدقيقة.

11 – المثانة، وهي من الأعضاء التي يتخيل الإنسان أنه لا عيش بدونها، لكن يحدث أن يضطر الطبيب إلى استئصالها عندما تشكل خطرا خاصة عند الإصابة بالسرطان.