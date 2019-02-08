الكشف عن مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا

الكشف عن مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا

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الكشف عن مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا

الكشف عن مصنع صواريخ إيراني جديد في سوريا
http://almnatiq.net/?p=690179
المناطق_وكالات

أكدت وسائل إعلام صهيونية أن إيران قامت بإنشاء مصنع صواريخ متطورة في مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا، لافتة إلى أنها معدة ليتم استخدامها من قبل ميليشيات حزب الله.

ونقلت القناة الثانية عشرة العبرية، عن مصادرها أن إيران أقامت مصنعا جديدا للصواريخ المتطورة قرب قرية صافيتا باللاذقية، موضحة أنها “بذلت جهودا كبيرة لإخفاء المصنع”، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأضافت أنه وفقا للتفاصيل المتوفرة، فقد شُيد المصنع الإيراني على منشآت وهيئات تابعة للوكالة السورية للأبحاث العلمية، وكذلك لمؤسسة تحمل اسم OTI.

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