طرق التغلب على الصداع وقت الحمل

طرق التغلب على الصداع وقت الحمل

أبرز المواد
ابتكار علمي سيغير حياة “مرضى السكر” .. تعرف عليه !

ابتكار علمي سيغير حياة “مرضى السكر” .. تعرف عليه !

أبرز المواد
غوغل تحظر 100 مليون رسالة جيميل «سبام» يومياً

غوغل تحظر 100 مليون رسالة جيميل «سبام» يومياً

أبرز المواد
وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي

وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي

أبرز المواد

طرق التغلب على الصداع وقت الحمل

طرق التغلب على الصداع وقت الحمل
http://almnatiq.net/?p=690183

المتاعب جزء رئيسي من الحمل، ولا يقتصر ذلك على الجسم فقط وإنما الدماغ والذهن، ويعتبر الصداع من المشاكل الشائعة خلال رحلة الـ 9 أشهر.

ويرجع ذلك إلى التغيرات العديدة التي تحدث للجسم ومستوى الهرمونات؛ حيث يرتبط الصداع بالثلث الأول من الحمل، ومعه الإحساس بالتعب.

للوقاية من الصداع أثناء الحمل والتغلب عليه اتبعي الآتي:

1-الأكلات السريعة: ابتعدي عن الأطعمة السريعة طوال فترة الحمل أو احرصي على تقليلها إلى أقصى حد. اهتمي بتناول الأطعمة الصحية كالفواكه والخضروات والحليب والحبوب الكاملة والمكسرات، وتناولي وجبات صغيرة ومتوسطة الحجم.

2-القيلولة: لتفادي الصداع احرصي على نوم القيلولة، ويمكنك الحصول على أكثر من قيلولة صغيرة خلال النهار.

3-الإجهاد: تفادي الإجهاد والضغوط، واحرصي على ترتيب جدول مهماتك وواجباتك بطريقة لا تراكم الضغوط عليك.

4-الكافيين: قلّلي مستوى الكافيين بحيث لا يتجاوز المعدل اليومي كوباً من القهوة أو كوبين من الشاي.

روابط ذات صلة

ابتكار علمي سيغير حياة “مرضى السكر” .. تعرف عليه !

ابتكار علمي سيغير حياة “مرضى السكر” .. تعرف عليه !
غوغل تحظر 100 مليون رسالة جيميل «سبام» يومياً

غوغل تحظر 100 مليون رسالة جيميل «سبام» يومياً
وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي

وفاق سطيف يتوعد مدرب الفيحاء السعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*