طرق التغلب على الصداع وقت الحمل

المتاعب جزء رئيسي من الحمل، ولا يقتصر ذلك على الجسم فقط وإنما الدماغ والذهن، ويعتبر الصداع من المشاكل الشائعة خلال رحلة الـ 9 أشهر.

ويرجع ذلك إلى التغيرات العديدة التي تحدث للجسم ومستوى الهرمونات؛ حيث يرتبط الصداع بالثلث الأول من الحمل، ومعه الإحساس بالتعب.

للوقاية من الصداع أثناء الحمل والتغلب عليه اتبعي الآتي:

1-الأكلات السريعة: ابتعدي عن الأطعمة السريعة طوال فترة الحمل أو احرصي على تقليلها إلى أقصى حد. اهتمي بتناول الأطعمة الصحية كالفواكه والخضروات والحليب والحبوب الكاملة والمكسرات، وتناولي وجبات صغيرة ومتوسطة الحجم.

2-القيلولة: لتفادي الصداع احرصي على نوم القيلولة، ويمكنك الحصول على أكثر من قيلولة صغيرة خلال النهار.

3-الإجهاد: تفادي الإجهاد والضغوط، واحرصي على ترتيب جدول مهماتك وواجباتك بطريقة لا تراكم الضغوط عليك.

4-الكافيين: قلّلي مستوى الكافيين بحيث لا يتجاوز المعدل اليومي كوباً من القهوة أو كوبين من الشاي.