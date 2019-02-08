المطيري والشريدة ينهيان المشاركة في دولية الرماية بالمغرب

المطيري والشريدة ينهيان المشاركة في دولية الرماية بالمغرب

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المطيري والشريدة ينهيان المشاركة في دولية الرماية بالمغرب

http://almnatiq.net/?p=690188
المناطق_الرياض
أنهى لاعبا المنتخب السعودي للرماه سعيد المطيري ( للسكيت) و محمد الشريده ( للتراب) مشاركتهما في البطوله الدوليه للجائزه الكبرى للرماية التي اختتمت في المغرب أمس.
وقد شهدت البطوله مشاركة أبطال اولمبيين وابطال عالم وبحضور 180رامي( تراب) و28لاعب (سكيت) حصل الرامي سعيد المطيري على 116نقطه من 125واللاعب محمد الشريده على 108نقطه من 125 نقطه وحرص مدرب المنتخب على الوقوف على استعدادات المنتخب للمرحلة القادمه استعدادا لخوض غمار المنافسات العالميه المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبيه طوكيو 2020

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