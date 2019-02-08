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لحملة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. جامعة الملك عبدالله للعلوم تعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

لحملة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. جامعة الملك عبدالله للعلوم تعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين
http://almnatiq.net/?p=690201
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن بدء التقديم في برامج تطوير الخريجين في مجال التعليم (معلم، مساعد معلم) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، على النحو التالي:

1- برنامج تطوير المعلمين (Teacher Development Program – TDP)

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير بمعدل لا يقل عن (3 من 4).
– الأفضلية لتخصصات (التربية، العلوم، اللغة العربية، التخصصات الاسلامية).
– يفضل من لديهم خبرة لا تقل عن (12 شهر) قبل الالتحاق بالبرنامج.

وبرنامج تطوير المعلمين لمدة (سنتين) يهدف إلى مساعدة الخريجين السعوديين الجدد على البدء في التدريس في المدارس الدولية والعالمية.

 

2- برامج تطوير مساعدي المعلمين (Teacher Assistant Development Program – TDP)

الشروط:

– دبلوم أو شهادة جامعية في تخصصات (التعليم، التعليم المبكر، التعليم الخاص، اللغة الإنجليزية).
– أو شهادة الثانوية مع دورة في التخصصات المطلوبة.
– القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية للمشاركة بفعالية في المحادثات مع المعلمين والطلاب (مستوى متوسط).
– الأفضلية لمن لديهم خبرة عملية لا تقل عن (12 شهر) قبل الالتحاق بالبرنامج.

المهارات والسمات المطلوبة لبرنامج تطوير مساعد المعلم:

– مهارات في مجال الحاسب الآلي (وثائق جوجل، مايكروسوفت وورد، الأوتلوك).
– القدرة على تعلم او استخدام منصات التعليم الإلكترونية (Smartboard).
– مهارات في دعم قيم وفلسفة المدرسة من خلال تشجيع وتحفيز الطلاب.
– احترام خلفيات الطلاب الاجتماعية والثقافية واللغوية والدينية والعرقية
– تعزيز اندماجهم والاهتمام بتطورهم كمتعلمين وبناء علاقات ناجحة معهم.
– مهارات في العمل التعاوني كجزء من فريق محترف.
– السعي باستمرار لتحسين ممارسات التعليم من خلال المراقبة والفحص والمناقشة مع الزملاء.
– مساعدة الأطفال على أن يصبحوا أكثر استقلالية.

والبرنامج لمدة (سنة واحدة) يساعد الخريجين السعوديين الجدد الطامحين لمستقبل في مدارس دولية متعددة الثقافات.

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