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النائب العام: نهتم بقضايا السجناء والموقوفين والبت فيها دون تأخير

النائب العام: نهتم بقضايا السجناء والموقوفين والبت فيها دون تأخير
http://almnatiq.net/?p=690204
المناطق - الرياض

أكد النائب العام سعود المعجب، الاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين والبت فيها دون تأخير، مشددا على دور فروع النيابة العامة في تعزيز الثقافة القانونية والشراكة المجتمعية في ضوء الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الجانب، وفي سبيل الوصول لعدالة جزائية ناجزة يسيرة.

وأوضح المعجب خلال افتتاحه أمس (الخميس)، الاجتماع الدوري لرؤساء فروع النيابة العامة في مناطق السعودية، في فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، بحضور وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، أهمية عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمناقشة أعمال النيابة العامة بما يحقق تطلعات القيادة، بحسب “عكاظ”.

ونوه بما تحقق في مسيرة النيابة خلال الفترة الماضية من نقلة نوعية، وإنجازات فريدة في شتى المجالات، خصوصا في مجال المساءلة في مجال قضايا الفساد بما يحافظ على المال العام ومقدرات الوطن، ويحمي نزاهة الوظيفة العامة، وكذلك في مجال التقنية وبرامج التحول الوطني، ومواكبة رؤية المملكة، داعيا إلى مواصلة السير لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال.

وبين المعجب في كلمته أهمية أن تقوم الفروع بأعمالها المنوطة بها، لافتا إلى أهمية الشفافية في التعامل، والاهتمام بالمراجعين وسرعة إنجاز معاملتهم واللقاء بهم وسماع ما لديهم.

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