الجبير: “التحالف الدولي” مستمر لضمان هزيمة داعش والتنظيمات الإرهابية في العالم

المناطق - وكالات

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ووفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سورية، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وهنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء في كلمة أمام الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي بالانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق التحالف لأهدافه. وأكد أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تأسس في العام 2014 وتكون من 12 دولة، وكانت المملكة من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية ضد التنظيم، «نحن اليوم نجتمع وقد بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 دولة»

وأكد الجبير التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بما يحقق التعاون والتنسيق بين كافة الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والتطرف، قائلاً: «ستسمر حكومة بلادي في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، وتتعهد بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة». وأضاف: نؤمن بأن حربنا ضد الإرهاب يجب أن تشمل محاربة تمويله والخطابات التي تبرر العنف والإرهاب، ولأجل ذلك أنشأت بلادي مركزا يعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ومصادر تمويلها، كما نؤكد على أهمية استمرار هذا التحالف حتى نتمكن جميعا من ضمان هزيمة فعالة ودائمة لتنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية، وعدم عودتها للظهور مرة أخرى في كافة أنحاء العالم.

يُشار إلى أن أعمال الاجتماع انطلقت بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي، ويعقد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الإستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي.