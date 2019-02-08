تقليص “أجانب” الدوري الموسم القادم

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في خطوة استباقية لرسم استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم للسنوات الـ4 القادمة، خاطب الأمين العام لاتحاد اللعبة 60 ناديا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجتين الأولى والثانية، يطلب آراءها وتوصياتها حيال عدد الأجانب في كل درجة، ومدة عقودهم، قبل اتخاذ أي قرار حيال التقليص، إذ ينوي اتحاد اللعبة تقليص اللاعبين الأجانب في المسابقات الـ3 ولكن بشكل تدريجي.

وقال وفقا لـ”عكاظ” مصدر مطلع في رابطة الدوري المحترفين «تمت مخاطبة الأندية لمعرفة تواريخ انتهاء عقود اللاعبين المحترفين، ومدى إمكانية فك ارتباطهم بطرق نظامية تجنب الأندية الدخول في نفق المطالبات والشكاوى المالية التي عانت منها في الوقت السابق، قبل تدخل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتصفية كافة ديون الأندية». وكشف المصدر أن الموسم القادم قد يشهد مشاركة 6 لاعبين محترفين من ضمنهم المواليد، على أن تكتفي الأندية بـ4 محترفين ولاعب مواليد في الموسم الذي يليه.

ويهدف اتحاد الكرة من هذه الخطوة لبناء منتخبات قوية قادرة على تحقيق الإنجازات، وتضمن تواجدها في البطولات القارية والعالمية، واستنساخ تجربة منتخبي البرازيل والأرجنتين في صناعة المواهب ليتسنى لها الاحتراف خارجيا.

يذكر حاليا أنه يحق لكل فريق في دوري المحترفين التعاقد مع 8 محترفين أجانب، إضافة للاعب من المواليد، بينما يمكن لأي ناد في الدرجة الأولى استقطاب 6 محترفين، و2 في الدرجة الثانية.