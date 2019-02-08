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وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق‎ ستوكهولم

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وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق‎ ستوكهولم

وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق‎ ستوكهولم
http://almnatiq.net/?p=690216
المناطق - وكالات

أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن البيان الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك كشف عن مسؤولية مليشيات الحوثي عن عرقلة وصول فرق الأمم المتحدة إلى مخازن الغذاء.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: عكس بيان لوكوك في الإفادة الدورية لمبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين التي قال: ” إنها لم تنفذ حتى اليوم أياً من التزاماتها في اتفاقات السويد”.

وأكد الإرياني أن مصداقية وسمعة ومكانة الأمم المتحدة في اختبار حقيقي وطالبها بأن تقوم بدور أكثر فعالية وتأثير للتخفيف من معاناة المدنيين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الذين باتوا دروعا بشرية لها.

وجدد وزير الإعلام اليمني، مطالبته للأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وفتح ممرات آمنة لقوافل الإغاثة الإنسانية وتفريغ مخزون القمح في مخازن الغذاء كون ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

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