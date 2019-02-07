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برعاية آل حموض مركز ختبه يبدع في أمسية ” ختبه الوفاء لوطن العطاء “

برعاية آل حموض مركز ختبه يبدع في أمسية ” ختبه الوفاء لوطن العطاء “

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برعاية آل حموض مركز ختبه يبدع في أمسية ” ختبه الوفاء لوطن العطاء “

برعاية آل حموض مركز ختبه يبدع في أمسية ” ختبه الوفاء لوطن العطاء “
http://almnatiq.net/?p=690230
المناطق - المجارده

نظم مركز ختبه التابع لمحافظة المجاردة ، أمسية ثقافية تحت شعار ” ختبه الوفاء لوطن العطاء ” ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي ” المجاردة أجمل “، بحضور محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض ، وذلك على المسرح المفتوح بشارع الفن .
وثمن رئيس مركز ختبه يحيى ثابت في كلمته خلال الحفل دعم القيادة الرشيدة للسياحة على مدار العام في المنطقة، مؤكداً ما تزخر به المحافظة والمراكز التابعة لها من مقومات سياحية جعلت منها وجهة رئيسة للسياحة الشتوية، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار .
وتخلل الأمسية قصيدة فصحى قدمها الأديب الأستاذ أحمد معيض الشهري عقبها قدم مجموعة من الطلاب نبذة تعريفية عن مركز ختبه من إعداد ومتابعة الاستاذ سلطان الشهري تلاها نشيد جماعي مقدم من طلاب متوسطة وثانوية حبيب بن زيد بختبه ، ثم قدمت لوحة شعبية بمشاركة الشعراء صالح مفرح الشهري وصالح أحمد الشهري وأحمد معيض الشهري وعبدالرحيم سالم ومحمد زهير ، وأوبريت بعنوان ” ختبه الوفاء لوطن العطاء ” من كلمات أحمد معيض الشهري وصالح أحمد الحسيني وأداء الحسيني بمشاركة عدد من الفرق الشعبية .
واختتمت الأمسية بتكريم مقدم من محافظ المجاردة عبارة عن درع الملتقى لرئيس مركز ختبه ، كما كرم مركز ختبه راعي الحفل .

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