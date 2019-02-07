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بحضور إعلاميي الرياض والدمام “طيران أديل” يستعرض تجربته المتميزة في (الطيران الاقتصادي)

بحضور إعلاميي الرياض والدمام “طيران أديل” يستعرض تجربته المتميزة في (الطيران الاقتصادي)

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برعاية آل حموض مركز ختبه يبدع في أمسية ” ختبه الوفاء لوطن العطاء “

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بحضور إعلاميي الرياض والدمام “طيران أديل” يستعرض تجربته المتميزة في (الطيران الاقتصادي)

بحضور إعلاميي الرياض والدمام “طيران أديل” يستعرض تجربته المتميزة في (الطيران الاقتصادي)
http://almnatiq.net/?p=690231
الدمام - فهد المريخي

نظم طيران أديل أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة، امس الخميس لقائين مفتوحين مع نخبة من الإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل الإجتماعي في كل من العاصمة الرياض والدمام بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السيد كون كورفياتيس وعدد من مسؤولي الشركة.

وشرف كوكبة مميزة من الإعلامين في المنطقة الوسطى حفل الغداء الذي أقيم في فندق ماريوت المطار بالرياض، كما شهد حفل العشاء الذي أقيم في الدمام حضورًا لافتًا من إعلاميي وناشطي التواصل الإجتماعي بالمنطقة وذلك في فندق قصر الدمام.

وقد تم خلال المناسبتين استعرض تجربة طيران اديل في صناعة الطيران الاقتصادي بالملكة وهي الحاصلة على افضل شركة طيران ناشئة لعام 2018 من مركز (كابا)، والتعريف ببرامجها الحالية وخططها المستقبلية، اضافة إلى طرح عددا من الآراء والأفكار والرد على كافة الاستفسارات والأسئلة الاعلامية .

يشار الى ان تنظيم “طيران أديل” لمثل هذا اللقاء بالإعلاميين يأتي تقديرًا لهم باعتبارهم شركاء في النجاح، حيث تعتز الشركة بالعلاقة الطيبة التي تجمعها بالأسرة الإعلامية وتحرص على دعم وتوثيق عرى التواصل مع الإعلاميين، ومد جسور التعاون البنّاء إيمانًا بدورهم المهم والإيجابي في المجتمع.

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