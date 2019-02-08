غارات للتحالف على مواقع حوثية

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شن طيران التحالف، فجر اليوم الجمعة، 3 غارات جوية على ميليشيا الحوثي بمديرية كشر بمحافظة حجة.

وأسفرت الغارات الثلاث على نقطة عسكرية للميليشيا شرق العبيسة كانت تتجمع فيها حشود للمقاتلين الحوثيين عن قتلى وجرحى بالعشرات.

كما دمّر طيران التحالف نقطة ثانية عبارة عن طقم محمل بالسلاح والذخائر في ذو نحزه شرق العبيسة والذي يعتبر خط إمداد للحوثيين، واستمرت النيران تشتعل فيه ما يقارب ساعة.

أما النقطة الثالثة فهي تدمير موقع عسكري يحوي سلاحا ثقيلا ومدفعية هاون.

وتستمر الاشتباكات بين الحين والآخر بينما تستخدم الميليشيا السلاح الثقيل والأعيرة المختلفة والمدفعية.

هذا ويستمر الحصار على قبائل حجور للأسبوع الثالث منذ بدء المواجهات، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا كل يوم.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في مديرية “كُشر” بمحافظة حجة، أمس الخميس.

وذلك استمرارا للهجوم الذي شنته الميليشيات قبل أسبوعين على المحافظة، والذي فشل في إحراز أي تقدم عسكري حتى الآن.

وقالت مصادر محلية إن هجوما عنيفا شنته ميليشيات الحوثي بالرشاشات الثقيلة على منطقة العبيسة، كما قامت بحشد مقاتليها عبر مكبرات الصوت لاقتحام المديرية.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين فيما لا تزال المواجهات مستمرة بين الجانبين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القبائل تمكنوا من تدمير عربتين عسكريتين، والاستيلاء على مدرعة تابعة للحوثيين، خلال مواجهات في “بني حليس” شرق مديرية كشر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قبائل حجور الشيخ وليد مفلح الحجوري، إن فاتورة الخسائر البشرية للحوثيين بلغت 75 قتيلا، وأصيب أكثر من 150 انقلابيا آخرين، بعد أكثر من أسبوعين من المعارك الضارية.