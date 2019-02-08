احدث الأخبار

عقوبات أميركية على مدير تركي انتهك الحظر على إيران
أبرز المواد
 غارات للتحالف على مواقع حوثية
أبرز المواد
 برنامج تدريب سعودي ياباني لأكثر من 100 مهندس صناعي على كفاءة الإنتاج وتطوير مراقبة الجودة
أبرز المواد
 اجتماعات ملف الأسرى باليمن تتواصل في عمان
أبرز المواد
 الشيخ البعيجان في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : تقوى الله خير مغنم للعبد وهي المخرج من كل ضيق ونكد
أبرز المواد
 الشيخ ماهر المعيقلي في خطبة الجمعة من المسجد الحرام: كل فرصة في الخير فهي مغنم.. وإن من فضل الله تعالى علينا أن جعل الفرص قائمة حتى آخر ساعة
أبرز المواد
 بحضور إعلاميي الرياض والدمام “طيران أديل” يستعرض تجربته المتميزة في (الطيران الاقتصادي)
المنطقة الشرقية
 برعاية آل حموض مركز ختبه يبدع في أمسية ” ختبه الوفاء لوطن العطاء “
منطقة عسير
 “البيئة” تعلن بدء المقابلات الشخصية لـ 249 مرشحاً ومرشحة لشغل 93 وظيفة إدارية
أبرز المواد
 وزير الثقافة يفتتح معرض وهج في متحف الفيصل للفن العربي الإسلامي
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق‎ ستوكهولم
أبرز المواد
 فرنسا تستدعي سفيرها من إيطاليا بعد أسوأ تراشق لفظي منذ الحرب العالمية الثانية
أبرز المواد
عقوبات أميركية على مدير تركي انتهك الحظر على إيران

عقوبات أميركية على مدير تركي انتهك الحظر على إيران

أبرز المواد
غارات للتحالف على مواقع حوثية

غارات للتحالف على مواقع حوثية

أبرز المواد
برنامج تدريب سعودي ياباني لأكثر من 100 مهندس صناعي على كفاءة الإنتاج وتطوير مراقبة الجودة

برنامج تدريب سعودي ياباني لأكثر من 100 مهندس صناعي على كفاءة الإنتاج وتطوير مراقبة الجودة

أبرز المواد
اجتماعات ملف الأسرى باليمن تتواصل في عمان

اجتماعات ملف الأسرى باليمن تتواصل في عمان

أبرز المواد

عقوبات أميركية على مدير تركي انتهك الحظر على إيران

عقوبات أميركية على مدير تركي انتهك الحظر على إيران
http://almnatiq.net/?p=690253
المناطق - وكالات

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بيانا، أعلن خلاله عن فرض عقوبات على المواطن التركي، إيفرين كاياكيران، وهو مدير شركة أجنبية تابعة لشركة أميركية انتهكت العقوبات ضد إيران ثم حاولت إخفاء تلك الانتهاكات.

وقالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، الخميس، إن “فرض عقوبات على كاياكيران ليس فقط بسبب انتهاكه المتعمد للعقوبات الأميركية على إيران، ولكن أيضًا لتوجيه الموظفين إلى ارتكاب هذه الأعمال غير القانونية والتستر عليها”.

وأضافت: “هذه هي المرة الأولى التي يصنف فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شخصًا باعتباره متهربًا من العقوبات الخارجية أثناء تسوية أمور تنفيذية، ويعد تغييرًا ملحوظًا في الطريقة التي سنواجه بها أعمال الخداع هذه”.

وأكدت ماندلكر أن “هذا الإجراء تحذير واضح لأي شخص في مناصب فخرية أو إدارية يقوم بتوجيه الموظفين لتقديم الخدمات أو تزوير السجلات أو ارتكاب الغش أو عرقلة التحقيق في انتهاكات العقوبات، ويعرض نفسه لمخاطر شخصية خطيرة”.

وتمت معاقبة كاياكيران بموجب الأمر التنفيذي رقم 13608، الذي يستهدف الأشخاص الذين ينتهكون العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية على إيران وسوريا التي تقضي بحظر جميع المعاملات المباشرة أو غير المباشرة معه من سلع أو خدمات أو تكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وجاء في القرار أنه يجب على المؤسسات المالية الأميركية عدم دفع التحويلات المتخصصة للمواطن التركي كاياكيران المتعلقة بالتسوية المرتبطة بالشركة الأميركية التي يعمل لصالحها.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن كاياكيران قام بستة انتهاكات للعقوبات الأميركية ضد إيران، بين يوليو/تموز 2013 ويوليو/تموز 2015 عند ما كان المدير الإداري لشركة تركية تقوم باستيراد وتوزيع وتثبيت منتجات التحكم في الحركة.

وفي مارس/آذار 2013، استحوذت شركة أميركية على الشركة التركية، مما جعل الأخيرة تخضع لقانون المعاملات والضوابط المتعلقة بإيران والتي تحظر مواطني وشركات الولايات المتحدة من الدخول في أي معاملة مع حكومة إيران أو أي شخص يخضع لولاية تلك الحكومة.

وذكر بيان الخزانة الأميركية أنه بالرغم من العلم بوجود انتهاكات للعقوبات، تم تهديد الموظفين بإنهاء الخدمة إذا رفضوا السفر إلى إيران لتقديم الخدمات، وعند عودتهم من الرحلات، تم توجيه الموظفين لتزوير سجلات الشركة من خلال إدراج السفر كإجازة بدلاً من العمل.

كما أن كاياكيران قام باحتيال ضد الشركة الأميركية مدعيا أنه لم يتم إرسال أي منتجات أو خدمات إلى إيران. إلا بعد تقديم أحد الموظفين شكوى داخلية عن طريق الخط الساخن في أواخر نوفمبر/تشرين الأول 2015، أظهرت الانتهاكات بعد تحقيق قامت به الشركة الأميركية في الأمر.

وعند إخطار كاياكيران بالتحقيق الداخلي للشركة الأميركية، حاول عرقلة التحقيق من خلال توجيه تعليمات لموظفي الشركة التركية بحذف إشارات إلى إيران في سجلات الشركة وتضليل محامي الشركة الأميركية.

كما حاول كاياكيران أخيرا حذف رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بإيران، لكن التحقيقات الداخلية للشركة الأميركية أفشلت محاولته حيث تعاونت الشركة بشكل كامل مع تحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية OFAC ، بما في ذلك تقديم تقرير شامل عن القضية.

روابط ذات صلة

غارات للتحالف على مواقع حوثية

غارات للتحالف على مواقع حوثية
برنامج تدريب سعودي ياباني لأكثر من 100 مهندس صناعي على كفاءة الإنتاج وتطوير مراقبة الجودة

برنامج تدريب سعودي ياباني لأكثر من 100 مهندس صناعي على كفاءة الإنتاج وتطوير مراقبة الجودة
اجتماعات ملف الأسرى باليمن تتواصل في عمان

اجتماعات ملف الأسرى باليمن تتواصل في عمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*