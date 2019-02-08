مدير جامعة الملك خالد يفتتح معامل القرآن الكريم بكلية الشريعة ويتفقد مرافقها

المناطق - أبها

افتتح معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي صباح الأربعاء، معمل القرآن الكريم “المقرأة الإلكترونية” التابعة لقسم القرآن وعلومه، وذلك في مقر كلية الشريعة وأصول الدين بالمدينة الجامعية بأبها “قريقر”.

جاء ذلك خلال زيارة تفقديه لمقر الكلية، شملت جولة تفقدية على وكالات الكلية وأقسامها العلمية، والمرافق الخدمية التابعة لها من معامل ووحدات.

وكان في استقبال معالي المدير عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد بن ظافر الشهري، وعدد من وكلائها ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأثناء الزيارة التقى السلمي بأعضاء مجلس الكلية واستمع إلى الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تطوير الكلية، إضافة إلى لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس أجاب من خلاله على تساؤلاتهم واستمع إلى مداخلاتهم.