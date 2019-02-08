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الحملات التفتيشية بحاضرة الدمام ترصد 1053 مخالفة

الحملات التفتيشية بحاضرة الدمام ترصد 1053 مخالفة
http://almnatiq.net/?p=690261
الدمام - منال الدوسري
رصدت الحملات التفتيشية المشتركة 1053 مخالفة حيث استهدفت مواقع وأحياء متعددة بمدينة الدمام منها صناعية دلة والخالدية والضاحية والأثير ،
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 949 مخالفة لنظام الإقامة، و 45 مخالفة لنظام العمل ،  و فيما يخص أمانة المنطقة الشرقية تم ضبط 21 مخالفة، وضبط 25 مخالفة مرورية ، و 13 مخالفة تم ضبطها من خلال الفرق التفتيشية لفرع وزارة التجارة و الاستثمار
وأشار مدير مكتب عمل الدمام، عمير الزهراني، إلى أن المخالفات التي ضبطت من الفرق التفتيشية تمثلت بمخالفات المادة 36 المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين، وكذلك مخالفات المادة 39 حيث وجود مخالفات بشكل كبير في عدد من المراكز والمحلات المشغلة للعمالة التابعة للغير حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازم في حقهم وترحيل العمالة المخالفة لعدم نظامية عملهم بالمملكة.
وأكد “الزهراني”، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكتب عمل الدمام لتنفيذ قرارات التوطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطين القطاعات الأخرى ومخالفين نظام الإقامة والعمل والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

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