الجامعة الإسلامية تطلق حاضنة “باب المدينة” لدعم ريادة الأعمال

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أطلق معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي حاضنة ومسرعة أعمال “باب المدينة” كإحدى برامج مبادرة مركز ريادة الأعمال بالجامعة، وذلك مساء أمس ضمن ملتقى بيبان المدينة في نسخته الخامسة الذي يقام حاليا بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات تحت شعار “للطموح فكرة وللنجاح بيبان”.

وقال المدير التنفيذي لمركز ريادة الأعمال الدكتور تركي الغامدي إن الجامعة الاسلامية تشارك في الملتقى من خلال جناح حاضنة ومسرعة “باب المدينة” بهدف تحفيز ودعم رواد الاعمال من طلاب الجامعة ومجتمع المدينة المنورة. مضيفاً بأن البرنامج يسهم في تدريب ودعم رواد الاعمال لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى منتجات وشركات استثمارية.

وكشف الدكتور الغامدي بأنه سيتم قريباً استقبال طلبات رواد الاعمال للدخول في برنامج مسرعة الأعمال ليتم تدريبهم بشكل مكثف ودعمهم للدخول في السوق، بجانب إطلاق شركاتهم الناشئة ثم الدخول في برنامج الحاضنة لاستكمال بناء شركاتهم نحو الاستدامة وجني الأرباح وتوليد الوظائف.

يشار إلى أن الجامعة تبنت مبادرة ريادة الأعمال ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بهدف دعم تحولها إلى جامعة ابتكارية مبدعة، ونشر ثقافة الابداع المعرفي وريادة الأعمال بين منسوبيها، واستقطاب ورعاية المبدعين والمبتكرين من طلاب الجامعة والمجتمع، حيث تسعى المبادرة إلى تحويل 10 أفكار ريادية إلى مشاريع مدعومة من قبل الجامعة.