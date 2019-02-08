المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر يعقد جلسته الاعتيادية الــ 38

وادي الدواسر - شاجع الدوسري

عقد المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر، مؤخراً جلسته الاعتيادية الــ 38 ، حيث نوقشت المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة .

وأوضح رئيس المجلس ابراهيم بن مفرج آل هدران ، أن المجلس ناقش خلال الجلسة ميزانية البلدية للعام المالي 1440- 1441هـ ، وأطلع على بنودها وما تضمنته من دعم للمشاريع التي يتطلع المجلس أن تسهم بالنهوض بالمحافظة ونموها وتطورها على المستوى البلدي من جميع النواحي الخدمية التي تمس المواطن والمقيم ، بالإضافة الى الجانب الاستثماري للبلدية وقد أوصى المجلس بوضع خطة عمل لما تضمنته الميزانية وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة.

كما أقر المجلس التقرير السنوي للمجلس للعام المالي 1439 – 1440هـ ، والذي تضمن ابرز العوائق والمشكلات المتعلقة بالخدمات البلدية وطرق معالجتها والقرارات والاجراءات المتخذة من قبل المجلس ، وكذا منجزات المجلس.

واستعرضت خلال الجلسة الطلبات والمقترحات المقدمة من المواطنين واوصى المجلس بإحالتها للبلدية بحكم الاختصاص ، كما قدم المجلس في ختام الجلسة الشكر لرئيس البلدية المهندس محمد بن ناجم الحويطي على تجاوبه مع كل ما يطرحه المجلس ً وسعيه وحرصه في طرح المشاريع للنهوض بالمحافظة وتحقيق تطلعات المواطنين.