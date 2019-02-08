صدور عدد من قرارات التكليف القيادي بصحة جازان

جازان - فضة عطيف

انطلاقاً من أهمية التجديد القيادي في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بجميع المنشآت الصحية بمنطقة جازان فقد أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي اليوم الخميس ٢-٦-١٤٤٠هـ القرارات التالية:

١) تكليف المهندس/سعيد بن محمد باسودان _ بالعمل نائباً لمساعد المدير العام للشئون الهندسية لمدة عام من تاريخه.

٢) تكليف المهندس/ سليمان بن إبراهيم الشاردي _ بالقيام بمهام وظيفة مدير إدارة المشاريع لمدة عام من تاريخه.

٣) تمديد تكليف الدكتور/ عواجي بن قاسم النعمي _ بالعمل بمهام وظيفة مساعد المدير العام للتخطيط والتحول لمدة عام من تاريخه.

٤) تمديد تكليف الدكتور/ علي بن حسين المدير _ بالقيام بمهام وظيفة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية لمدة عام من تاريخه.

٥) تمديد تكليف المهندس/ وحيد بن غربي الكناني _ بالقيام بمهام وظيفة مساعد المدير العام للصحة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات لمدة عام من تاريخه.

٦) تمديد تكليف الأستاذ/ نبيل بن عيسى غاوي _ بالقيام بمهام وظيفة مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية ومتحدثاً رسمياً بصحة جازان لمدة عام من تاريخه.

٧)تمديد تكليف الأستاذ/ عيسى بن إبراهيم زكري _ بالعمل مديراً لإدارة التخطيط والدراسات لمدة عام من تاريخه.

٨) تمديد تكليف الدكتور/ عثمان بن علي حسن كاملي _ بالقيام بمهام وظيفة مدير مدير إدارة تنمية الاستثمار الصحي لمدة عام من تاريخه.

٩) تمديد تكليف الصيدلي/ عبدالعزيز بن طلال محمد بعلول _ بالقيام بمهام وظيفة مدير إدارة الالتزام لمدة عام من تاريخه.

١٠) تمديد تكليف المهندس / اسماعيل بن عبدالله حكمي _ بالقيام بمهام وظيفة مدير إدارة الأمن والسلامة لمدة عام من تاريخه.

١١) تمديد تكليف الأستاذ/ أحمد بن علي حكمي _ بالقيام بمهام وظيفة مدير إدارة الصيانة الطبية لمدة عام من تاريخه.

١٢) يعتمد تمديد تكليف الأستاذ/ علي بن محمد سهلي _ بالعمل مديراً لإدارة الإسكان لمدة عام من تاريخه.

١٣) تمديد تكليف الأستاذ/ موسى بن حسين العامري _ بالقيام بمهام وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية لمدة عام من تاريخه.

١٤) تمديد تكليف أخصائي أول/ بندر بن محمد قحل _ بالقيام بمهام وظيفة مدير إدارة التمريض لمدة عام من تاريخه.

١٥) تكليف الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحربي _ بالقيام بمهام وظيفة مدير إدارة الموارد الذاتية لمدة عام من تاريخه.

١٦) تكليف الأستاذ/ محمد بن علي يحيى بجوي_ بالقيام بمهام وظيفة مدير إدارة شؤون المراكز الصحية والقطاعات لمدة عام من تاريخه.

١٧) تكليف الصيدلي/ يحيى بن جابر أحمد هزازي _ بالقيام بمهام وظيفة مدير إدارة الرعاية الصيدلية لمدة عام من تاريخه.

هذا ووجه “النجمي” المكلفين ببذل أقصى الجهود سعيا لبلوغ تطلعات المجتمع، متمنياً لهم التوفيق والسداد، وآملاً للمنتهية تكليفاتهم التوفيق في مهام أعمالهم المقبلة ومقدراً ما بذلوه من جهود.