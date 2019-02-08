احدث الأخبار

النائب العام يزور فرع مكة ويلتقي بالمراجعين
أبرز المواد
 صدور عدد من قرارات التكليف القيادي بصحة جازان
منطقة جازان
 المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر يعقد جلسته الاعتيادية الــ 38
منطقة الرياض
 الجامعة الإسلامية تطلق حاضنة “باب المدينة” لدعم ريادة الأعمال
منطقة المدينة المنورة
 أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود الهلال
أبرز المواد
 الحملات التفتيشية بحاضرة الدمام ترصد 1053 مخالفة
أبرز المواد
 مدير جامعة الملك خالد يفتتح معامل القرآن الكريم بكلية الشريعة ويتفقد مرافقها
منطقة عسير
 عقوبات أميركية على مدير تركي انتهك الحظر على إيران
أبرز المواد
 غارات للتحالف على مواقع حوثية
أبرز المواد
 برنامج تدريب سعودي ياباني لأكثر من 100 مهندس صناعي على كفاءة الإنتاج وتطوير مراقبة الجودة
أبرز المواد
 اجتماعات ملف الأسرى باليمن تتواصل في عمان
أبرز المواد
 الشيخ البعيجان في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : تقوى الله خير مغنم للعبد وهي المخرج من كل ضيق ونكد
أبرز المواد
النائب العام يزور فرع مكة ويلتقي بالمراجعين

النائب العام يزور فرع مكة ويلتقي بالمراجعين

أبرز المواد
صدور عدد من قرارات التكليف القيادي بصحة جازان

صدور عدد من قرارات التكليف القيادي بصحة جازان

منطقة جازان
المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر يعقد جلسته الاعتيادية الــ 38

المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر يعقد جلسته الاعتيادية الــ 38

منطقة الرياض
الجامعة الإسلامية تطلق حاضنة “باب المدينة” لدعم ريادة الأعمال

الجامعة الإسلامية تطلق حاضنة “باب المدينة” لدعم ريادة الأعمال

منطقة المدينة المنورة

النائب العام يزور فرع مكة ويلتقي بالمراجعين

النائب العام يزور فرع مكة ويلتقي بالمراجعين
http://almnatiq.net/?p=690281
المناطق - واس

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب عددا من المراجعين من مواطنين ومقيمين، خلال اجتماعه بأصحاب الفضيلة ورؤساء فروع النيابة العامة والذي أقيم بفرع النيابة العامة بمكة.
واستمع النائب العام لاقتراحات المراجعين واستفساراتهم وقضاياهم موجها باتخاذ اللازم بشأنها.
يذكر أن النائب العام يجري جولات متعددة بكافة فروع النيابة العامة في جميع مناطق المملكة، للوقوف على سير العمل فيها، ومتابعته بشكل دوري، لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين ومقابلة المراجعين بناء علي توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله وادام عزهم.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود الهلال

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود الهلال
الحملات التفتيشية بحاضرة الدمام ترصد 1053 مخالفة

الحملات التفتيشية بحاضرة الدمام ترصد 1053 مخالفة
عقوبات أميركية على مدير تركي انتهك الحظر على إيران

عقوبات أميركية على مدير تركي انتهك الحظر على إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*