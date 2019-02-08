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لجنة إعادة الانتشار بالحديدة تفشل بالتوصل لاتفاق

لجنة إعادة الانتشار بالحديدة تفشل بالتوصل لاتفاق
http://almnatiq.net/?p=690292
المناطق - متابعات

وفقا لـ “العربية” أن ممثلي ميليشيات الحوثي رفضوا البحث في آليات تنفيذ وقف إطلاق النار.

كما أفادت أن لجنة بحث إعادة الانتشار في الحديدة أخفقت في التوصل إلى اتفاق.

وحمل ممثلو الحكومة اليمنية الحوثيين مسؤولية إخفاق جولة التفاوض .

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة اليمنية الشرعية و ميليشيات الحوثي الانقلابية، على بدء إعادة الانتشار في الحديدة غرب البلاد، بموجب اتفاق السويد .

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة بين الثالث والسادس من الشهر الحالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة.

وتتألف اللجنة التي ترأسها الأمم المتحدة، من ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين.

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