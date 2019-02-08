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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء و الاتفاق

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء و الاتفاق
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المناطق - متابعات

حسم التعادل الإيجابي 1-1، مواجهة الفيحاء وضيفه الاتفاق، التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وبذلك توقفت سلسلة خسائر الفيحاء، التي امتدت في الجولات الست الماضي، مع أول لقاء تحت قيادة الجزائري نور الدين زكري مدرب الفريق الجديد.
وانتهى شوط المباراة الأول، بتقدم الاتفاق بهدف دون رد، سجله هزاع الهزاع عند الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني، سجل فيليب كيش لاعب الاتفاق هدف التعادل للفيحاء بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 49، واستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين، حتى أعلن حكم المباراة نهاية اللقاء.
وبهذا النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ14، كما ارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة الـ27 في المركز السابع.
هذا ويستضيف الفيحاء في الجولة المقبلة نظيره الفتح، فيما يستضيف الاتفاق فريق الفيصلي في ذات الجولة.

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