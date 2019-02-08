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كشافة العالم يزورون المتحف الوطني بالرياض

كشافة العالم يزورون المتحف الوطني بالرياض
http://almnatiq.net/?p=690301
الرياض - مبارك الدوسري

زار المشاركين في التجمع الثالث للسلام  الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية في متنزه الثمامة البري ، اليوم المتحف الوطني بمركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض.

وتجول الكشافة والجوالة في مختلف قاعات المتحف التي تعرض قطعاً من الحضارات التي شهدتها الجزيرة العربية، انتهاء بالعصر الإسلامي، ثم قاعة تاريخ الدولة السعودية، واستمعوا إلى شرح من المسؤولين عن المتحف عما يحتويه من قطع أثرية وتراثية، كما شاهدوا عرضاً مرئياً عن ملحمة توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – .

واشاد الكشافة والجوالة الذين يمثلون 40 جمعية كشفية حول العالم بالمتحف وطريقة عرضه ودور المسؤولين عن آثار المملكة في حفظ تراثها الوطني والحضاري.

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