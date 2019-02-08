احدث الأخبار

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت
أبرز المواد
 المجاهدون يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 “طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر
أبرز المواد
 ضبط (2.584.307) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة
أبرز المواد
 القيادة المتهورة .. والتسارع والتباطؤ المتكرر يزيد من استهلاك الوقود
الاقتصاد
 كشافة العالم يزورون المتحف الوطني بالرياض
منطقة الرياض
 التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء و الاتفاق
أبرز المواد
 لجنة إعادة الانتشار بالحديدة تفشل بالتوصل لاتفاق
أبرز المواد
 “وزير الإسكان” يسلم الدفعة الثانية من الفلل السكنية في مشروع “الواجهة” بالدمام
أبرز المواد
 “البيئة” تكافح الجراد الصحراوي على مساحة 20 ألف هكتار خلال شهر
أبرز المواد
 النائب العام يزور فرع مكة ويلتقي بالمراجعين
أبرز المواد
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

أبرز المواد
المجاهدون يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة

المجاهدون يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة

أبرز المواد
“طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر

“طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر

أبرز المواد

القيادة المتهورة .. والتسارع والتباطؤ المتكرر يزيد من استهلاك الوقود

القيادة المتهورة .. والتسارع والتباطؤ المتكرر يزيد من استهلاك الوقود
http://almnatiq.net/?p=690304
المناطق - واس

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.
واستند المركز في ذلك على دراسة حديثة أوصت بـ “القيادة المتزنة”، التي يمكن أن توفر ما يتراوح بين 15% إلى 30% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، و10% إلى 40% خلال القيادة في الطرق المزدحمة، إلى جانب أن “القيادة المتزنة” أكثر أماناً للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عموماً.
وأشار المركز إلى سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار، لإن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على تلك البدالة، كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة، في حين أنه إذا أتبع ذلك باستخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى، لافتاً الانتباه إلى معلومة يجب أخذها في الحسبان، وهي أن فارق التوقيت في وصول من يقود مركبته قيادةً متزنةً متقاربة جداً مع ذلك الذي يقود المركبة بتسارع وتباطؤ متكررين، إلى أن فارق هدر الوقود بين السائقين تكون أقل بكثير للمعتمد في قيادته على مبدأ “القيادة المتزنة”.

روابط ذات صلة

“طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر

“طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر
بريطانيا تواجه أضعف نمو اقتصادي في 10 أعوام

بريطانيا تواجه أضعف نمو اقتصادي في 10 أعوام
90% من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في قطاع النقل تذهب إلى النقل البري

90% من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في قطاع النقل تذهب إلى النقل البري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*